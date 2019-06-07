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Некоторые виды топлива на белорусских АЗС подешевеют с 9 июня на 1 копейку

08.06.2019 19:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Цены на некоторые виды топлива на белорусских АЗС с 9 июня уменьшатся на 1 копейку, сообщили в концерне «Белнефтехим», пояснив свое решение снижением цен на нефть, поступающую на НПЗ республики.

«В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 г. на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на 1 копейку», - говорится в сообщении на официальном сайте концерна.

«Цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 составит 1,68 руб. Цена бензинов АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется», - проинформировали в «Белнефтехиме».

 
 
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Цены на некоторые виды топлива на белорусских АЗС с 9 июня уменьшатся на 1 копейку, сообщили в концерне «Белнефтехим», пояснив свое решение снижением цен на нефть,...
 
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