Некоторые виды топлива на белорусских АЗС подешевеют с 9 июня на 1 копейку

Источник материала: Интерфакс

Цены на некоторые виды топлива на белорусских АЗС с 9 июня уменьшатся на 1 копейку, сообщили в концерне «Белнефтехим», пояснив свое решение снижением цен на нефть, поступающую на НПЗ республики.

«В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 г. на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на 1 копейку», - говорится в сообщении на официальном сайте концерна.

«Цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 составит 1,68 руб. Цена бензинов АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется», - проинформировали в «Белнефтехиме».