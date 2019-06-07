ЕГЭ или квота: как белорусскому школьнику стать студентом в России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пока большинство абитуриентов в Беларуси готовятся к централизованному тестированию, чтобы поступить в отечественный вуз, часть следит за ситуацией в университетах России. Есть варианты: сдать ЕГЭ или стать обладателем квоты. Как белорусы поступают в российские вузы, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Еще недавно он был абсолютно непослушным псом: воровал еду со стола и даже кусал хозяйку. А теперь у него коллекция наград за выдержку и послушание. Помогли курсы кинологов и любовь Евгении к животным.

«Я с детства люблю собак. Это, наверное, была моя мечта – стать ветеринаром. Поэтому так и получилось. Хотя мне потом родственники начали предлагать пойти в медицину, именно человеческую, но решила, что нет, раз любовь к животным с детства, то она продлится и дальше», – рассказала Евгения Кутыркина.

Кроме ветеринарного, она хочет получить и высшее кинологическое образование. А такого в Беларуси нет. Еще в начале года обратилась в представительство Россотрудничества в Минске. Собрала портфолио и прошла отбор. Получила одну из квот – возможность бесплатно учиться в России.

Сдавать ЕГЭ и вступительные экзамены Жене не надо. Ее документы уже рассматривают в вузах, решение будет в конце июня. А пока абитуриентка повторяет профильные предметы – химию и биологию. На централизованное тестирование в Беларуси девушка тоже пойдет.

«Я буду сдавать. Я уже два года занимаюсь с репетиторами по профильным предметам. Просто, если вдруг, я не поступаю в Россию, то я поступаю в наш медицинский университет», – все продумала она.

Абитуриентов, которые будут обучаться за счет российского бюджета по квотам, отбирает специальная комиссия. Одно из главных условий – балл аттестата не ниже восьми.

«По Беларуси это квота в районе 70 человек по разным категориям и разным направлениям. Конкурс достаточно высокий, более пяти человек на одно место. Поэтому наше представительство вынуждено выбирать лучших из лучших. Здесь, конечно же, берется участие в республиканских и региональных олимпиадах по различным языкам», – пояснил Андрей Клинцевич, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси.

Поступить в российский вуз белорусы могут и самостоятельно: сдать ЕГЭ и участвовать в конкурсе на общих основаниях, претендовать на стипендию и общежитие. Чаще для поступления выбирают московский и санкт-петербургский университеты, новосибирские и самарские вузы. А после получения диплома, как правило, белорусы возвращаются на родину.

Сейчас в российских вузах обучается более 14 тысяч граждан Беларуси.