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ЕГЭ или квота: как белорусскому школьнику стать студентом в России
08.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пока большинство абитуриентов в Беларуси готовятся к централизованному тестированию, чтобы поступить в отечественный вуз, часть следит за ситуацией в университетах России. Есть варианты: сдать ЕГЭ или стать обладателем квоты. Как белорусы поступают в российские вузы, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Еще недавно он был абсолютно непослушным псом: воровал еду со стола и даже кусал хозяйку. А теперь у него коллекция наград за выдержку и послушание. Помогли курсы кинологов и любовь Евгении к животным.
Кроме ветеринарного, она хочет получить и высшее кинологическое образование. А такого в Беларуси нет. Еще в начале года обратилась в представительство Россотрудничества в Минске. Собрала портфолио и прошла отбор. Получила одну из квот – возможность бесплатно учиться в России.
Сдавать ЕГЭ и вступительные экзамены Жене не надо. Ее документы уже рассматривают в вузах, решение будет в конце июня. А пока абитуриентка повторяет профильные предметы – химию и биологию. На централизованное тестирование в Беларуси девушка тоже пойдет.
Абитуриентов, которые будут обучаться за счет российского бюджета по квотам, отбирает специальная комиссия. Одно из главных условий – балл аттестата не ниже восьми.
Поступить в российский вуз белорусы могут и самостоятельно: сдать ЕГЭ и участвовать в конкурсе на общих основаниях, претендовать на стипендию и общежитие. Чаще для поступления выбирают московский и санкт-петербургский университеты, новосибирские и самарские вузы. А после получения диплома, как правило, белорусы возвращаются на родину.
Сейчас в российских вузах обучается более 14 тысяч граждан Беларуси.
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В настоящее время в российских вузах обучается более 14 тысяч граждан Беларуси.
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