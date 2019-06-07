|
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
08.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно стартовал байк-фествиаль "Хавайся ў бульбу"" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1560015844679041.jpg" alt="Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»" width="599" height="363">
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
17:10 08 июня 2019 Фото: Вадим ГОЛОТИК и Гродно Плюс https://grodnonews.by/
|
Свежие газеты
Архив (Разное)