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Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»

08.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

17:10 08 июня 2019
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Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
Сотни мотоциклов, проезд через город и шумный праздник. В Гродно стартовал байк-фествиаль «Хавайся ў бульбу»
 
Фото: Вадим ГОЛОТИК и Гродно Плюс
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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