ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На 2-м Заводском переулке перевернулся бус - лёг на бок просто так, сам по себе

08.06.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 8 июня 2019 года на 2-м Заводском переулке в городе Бресте, около школы номер 22.

На 2-м Заводском переулке перевернулся бус - лёг на бок просто так, сам по себе

Водитель жив, даже травм сильных не получил, лишь поцарапана рука.

На 2-м Заводском переулке перевернулся бус - лёг на бок просто так, сам по себе

Почему перевернулся - неизвестно. Второго автомобиля нет. Может, не справился с управлением.

На 2-м Заводском переулке перевернулся бус - лёг на бок просто так, сам по себе

На 2-м Заводском переулке перевернулся бус - лёг на бок просто так, сам по себе

А вот как это чудо "поставили на ноги":

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ДТП произошло сегодня, 8 июня 2019 года на 2-м Заводском переулке в городе Бресте, около школы номер 22. Водитель жив, даже травм сильных не получил, лишь поцарапана...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кофта с капюшоном женская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика