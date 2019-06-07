|
На 2-м Заводском переулке перевернулся бус - лёг на бок просто так, сам по себе
08.06.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 8 июня 2019 года на 2-м Заводском переулке в городе Бресте, около школы номер 22.
Водитель жив, даже травм сильных не получил, лишь поцарапана рука.
Почему перевернулся - неизвестно. Второго автомобиля нет. Может, не справился с управлением.
А вот как это чудо "поставили на ноги":
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by