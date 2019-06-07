На 2-м Заводском переулке перевернулся бус - лёг на бок просто так, сам по себе

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 8 июня 2019 года на 2-м Заводском переулке в городе Бресте, около школы номер 22.





Водитель жив, даже травм сильных не получил, лишь поцарапана рука.





Почему перевернулся - неизвестно. Второго автомобиля нет. Может, не справился с управлением.









А вот как это чудо "поставили на ноги":