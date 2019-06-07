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Павел Усов: Интеграционное молчание

08.06.2019 20:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Порой молчание политиков является более красноречивым, чем любые слова. Пелена тумана и секретность окружают ход и содержание переговоров по дальнейшему строительству Союзного Государства Беларуси и России.

Павел Усов: Интеграционное молчание
Владимир Макей и Сергей Лавров. Москва 21 ноября 2017 г. Фото: mfa.gov.by
Политическая тишина может свидетельствовать о следующем: либо переговорный процесс является очередной имитацией и об этом просто стыдно говорить либо он является агрессивным со стороны России и судьбоносным для Беларуси, пишет Белсат. Последнее означает, что «интеграционность» затрагивает жизненно важные интересы нашей страны, и поэтому чиновникам лучше об этом помалкивать, чтобы не спровоцировать негативную реакцию.

Судя по настойчивости Москвы в продвижении своих интересов в Беларуси, эти переговоры не могут быть пустыми, их безрезультатность может показать слабость России по отношению к Беларуси. А слабость – это непозволительная роскошь для Москвы, особенно на фоне «успехов» и «побед» в международных делах. Именно имперская психология и будет определяющим в направлении дальнейшей интеграции.

Кремль уже давно определился со своими приоритетами в области интеграции:

— единая валюта и налоговая система;

— единый эмиссионный центр;

— совместная охрана внешних границ Союзного Государства.

Дополнительным пакетом идут общее политическое руководство и военная база. Завершающим этапом должно стать принятие конституционного акта Союзного Государства.

Совершенно ясно, что реализация любого названного элемента «углубленной интеграции» означает разрушение независимости и суверенитета Беларуси.


Что интересно, российская и белорусская стороны не дают прямого ответа «да» или «нет» на вопросы, касающиеся поста президента союзного государства, что косвенно подтверждает наличие этого вопроса в повестке дня.

Обратите внимание на последнее высказывание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по поводу слухов о едином президентстве и возможности занять этот пост Путиным: «в Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель – вывести кого-то на «президентский трон».

Министр не дал четкого ответа «нет», а попытался сослаться на союзный договор, увести разговор в сторону. Обратите внимание на оборот речи: «нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о…» Данный факт может свидетельствовать о том, что президентство или подготовка условий президентства – центральный элемент текущих переговоров. Более того, формальная цель Союзного государства – это улучшение благосостояния граждан двух стран посредством интеграции. Единое президентство – это не цель, а средство для углубления интеграции, что является залогом «лучшей жизни» граждан. Другими словами, чем глубже интеграция, тем счастливее будет население Беларуси. Показательно, что все супер информированные телеграмм-каналы, не раз говорившие о скорой отставке Лукашенко, хранят молчание по поводу содержания переговоров. Очевидно, что стороны заинтересованы в полной информационной блокаде, дабы не навредить важному мероприятию.

Интенсивность и секретность переговоров говорит о том, что для Беларуси они будут иметь трагическое завершение.

А пассивное поведение Минска, нежелание озвучить суть переговоров, свидетельствует об отсутствии какой-либо политической воли в отстаивании национальных интересов. Если бы белорусские чиновники хотели защитить независимость, то первое, что нужно было сделать – озвучить содержание переговоров через неформальные каналы.

Вместо этого министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей говорит публике, что «придет время и все всё узнают». Это слова не государственного чиновника, а второразрядного клерка, который ни за что не отвечает.


С другой стороны, в нынешней ситуации нет ничего удивительно, ведь союзный проект – это результат сознательного и поступательного разрушения белорусской государственности, который длится на протяжении 25 лет.



 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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