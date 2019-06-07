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Источник: Хацкевич покинет киевское "Динамо" без компенсации, если не выйдет в Лигу чемпионов
Источник материала: Партизан
Ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский подтвердил информацию о том, что в новом контракте главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича с клубом есть пункт о досрочном расторжении в случае невыхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.
"Контракт с Хацкевичем подписан на два года, но перед ним будет стоять жесткое условие — попасть в групповой турнир Лиги чемпионов.
Если этого не случится, то белорусский специалист все-таки покинет "Динамо". Скорее всего, без соответствующей в таких случаях компенсации", – сказал Спиваковский.
Для выхода в групповой этап ЛЧ "Динамо" нужно пройти два квалификационных раунда.
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Ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский подтвердил информацию о том, что в новом контракте главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича с...
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