Совладелец «Пятого элемента» объяснил, почему купил дом Короткевича

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В интервью проекту Баренцева он рассказал об этой покупке .Как рассказал Балабин, он купил не только дом, где жил Короткевич, но и соседний участок. Бизнесмен хочет открыть музей. Но здание дома небольшое. Чтобы разместить там музей, его пришлось бы пристраивать и обустраивать. Как рассказал Балабин, он купил не только дом, где жил Короткевич, но и соседний участок. Бизнесмен хочет открыть музей. Но здание дома небольшое. Чтобы разместить там музей, его пришлось бы пристраивать и обустраивать.













— Зачем вы купили дом? — спросила у бизнесмена ведущая.





— Президент объявил Год малой родины… Я очень долго думал, чем я могу помочь своей малой родине. Что могу сделать такого, что было бы мне комфортно внутри. И чтобы при этом оно осталось жителям города. Поэтому оно всё [все факторы] вместе сошлось.





По словам Балабина, в настоящий момент идет сбор экспозиции для будущего музея.





— Остались вещи, <…>. Стол, на котором он творил. Кровати, на которых он спал. Спасибо тем людям, которые их сохранили. И мы потихоньку все это собираем в экспозицию. Если все будет хорошо, в конце 2020 года мы должны красиво перерезать ленточку.





передает TUT.BY.SHARES За дом площадью 44,5 кв. м и участок почти в центре города, на улице Короткевича, его бывшая владелица, родственница писателя из Одессы, просила 33 832 рубля с торгом (17 тысяч долларов). Балабин приобрел его за 10 800 рублей,TUT.BY.SHARES



