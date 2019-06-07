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Совладелец «Пятого элемента» объяснил, почему купил дом Короткевича

08.06.2019 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В октябре 2018 года совладелец сети магазинов «Пятый элемент», уроженец Орши Андрей Балабин, купил частный дом в Орше, в котором Владимир Короткевич написал свою знаменитую повесть «Дзікае паляванне караля Стаха».


Скриншот видео

В интервью проекту Баренцева он рассказал об этой покупке.Как рассказал Балабин, он купил не только дом, где жил Короткевич, но и соседний участок. Бизнесмен хочет открыть музей. Но здание дома небольшое. Чтобы разместить там музей, его пришлось бы пристраивать и обустраивать.



— Зачем вы купили дом? — спросила у бизнесмена ведущая.

— Президент объявил Год малой родины… Я очень долго думал, чем я могу помочь своей малой родине. Что могу сделать такого, что было бы мне комфортно внутри. И чтобы при этом оно осталось жителям города. Поэтому оно всё [все факторы] вместе сошлось.

По словам Балабина, в настоящий момент идет сбор экспозиции для будущего музея.

— Остались вещи, <…>. Стол, на котором он творил. Кровати, на которых он спал. Спасибо тем людям, которые их сохранили. И мы потихоньку все это собираем в экспозицию. Если все будет хорошо, в конце 2020 года мы должны красиво перерезать ленточку.

За дом площадью 44,5 кв. м и участок почти в центре города, на улице Короткевича, его бывшая владелица, родственница писателя из Одессы, просила 33 832 рубля с торгом (17 тысяч долларов). Балабин приобрел его за 10 800 рублей, передает TUT.BY.SHARES


 
 
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В октябре 2018 года совладелец сети магазинов «Пятый элемент», уроженец Орши Андрей Балабин, купил частный дом в Орше, в котором Владимир Короткевич написал свою...
 
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