Кто мстит по беспределу: Тетерин, Захаров, Виктор Лукашенко?

«БелГазеты» обратилась его мать Татьяна Сергеевна - с просьбой выслушать ее соображения по делу сына. Накануне рассмотрения апелляционной жалобы по делу Александра Логинова, которое состоится в Минском областном суде, в редакциюобратилась его мать Татьяна Сергеевна - с просьбой выслушать ее соображения по делу сына.





Имя Александра Логинова стало известно в 1998г., когда в минском ночном клубе «Макс-шоу» он ранил из пистолета хоккейного тренера Михаила Захарова и охранника. Свидетелем инцидента стал старший сын Александра Лукашенко Виктор. Некоторое время Логинов находился в бегах. В 2002 г. его задержали в Московской области, а в 2004г. осудили на три с половиной года. В октябре 2005г. Минский городской суд приговорил Логинова к 14 годам лишения свободы, год сразу же отняли по амнистии. Поскольку на тот момент на нем еще висел не отбытый срок за преступление, совершенное на территории России, его вернули в РФ. В 2008г. по запросу Генпрокуратуры Логинов снова вернули на родину - отбывать срок за нападение на Захарова. Восемь из почти 12 лет в местах заключения Логинов провел в одиночной камере гродненской тюрьмы. Сейчас его содержат в тюрьме в Жодино.





«ОРГАНИЗОВАННАЯ ТРАВЛЯ»









Сергей Тетерин - по правую руку от Александра Лукашенко. Он его личный тренер по теннису









- За драку с применением оружия мой сын был осужден на 13 лет, срок наказания отбыл в 2018 г. Но в 2017г. его осуждают по ст. 411 ч. 2 на год и девять месяцев, а 20 марта 2019г. - повторно по той же статье еще на два года. Виновность его бесспорна, но организованная правоохранительными органами в период расследования, суда и отбывания наказания травля, повлиявшая на сроки нахождения в тюремных застенках, многократно преступнее.





В 1998г. по уголовному делу проходили фигуранты, находившиеся на различных ступенях социальной лестницы. С одной стороны, тренер сборной команды по хоккею Захаров М.М. и замминистра спорта Тетерин С.С., а с другой стороны - мой сын Логинов. Резкий мужской разговор произошел в кафе из-за молодой особы, сидевшей за барным столиком с бокалом спиртного. С этой женщиной Логинов договорился раньше, что после кафе продолжат отдых у него дома. Но в 3 часа ночи в кафе появился Тетерин и стал уделять внимание той же особе. Громкий разговор, к начинающему спору подключается отдыхавший в кафе Захаров, с позиции силы они требуют, чтобы Логинов ушел. Возможно, Александр так и поступил бы, если бы знал, с какими чинами разгорается конфликт. Директор кафе по шел к девушке, с которой пришел Захаров, и попросил отвести его от стойки подальше от греха. Удалось это сделать не сразу. Несколько позже, когда Логинов выходил из зала, Захаров окликнул его, и, обнявшись, они вышли в фойе, где кроме двух охранников никого не было. такой обстановке началась потасовка.









Михаил Захаров приобщил Лукашенко к хоккею





Охранники разняли дерущихся. Один из них согнул Логинова, и у него из-за пояса выпал пистолет. Поднимая его, он трижды выстрелил, первая пуля попала в охранника, вторая - в Захарова, третья - в собственную ногу. Ранение у Захарова отнесено медиками к легким, пуля прошла по жировой части живота, не повредив диафрагму и ни одного внутреннего органа.









Рассмотрение уголовного дела закончилось бы иначе, если бы в прессе не появилась информация о том, что в кафе стрелял один из сыновей президента (оба в то время были в кафе). Понять реакцию президента можно: немедленно найти бандита.





С этого момента начинает реализовываться системное беззаконие правоохранительных органов в методах поиска Логинова, его задержания, суда над ним и отбывания наказания. Любой ценой, не пренебрегая сокрытием части фактов, касающихся и Логинова, и Захарова, предвзятые оценки Логинову и только оправдательные - Захарову - таковы методы любой ценой исполнить требования президента. А на следующем этапе любыми средствами оправдать необходимость преступных деяний правоохранительных органов (настоящей травли) - такие реальные выводы вполне уместны в ситуации с моим сыном.









До принца Коли Тетерин опекал принца Виктора









За все годы адвокатами дана негативная оценка десяткам отдельных судебных решений, но перечень принятых сомнительных решений на стадии расследования, судебных разбирательств, а также срока отбывания наказания в течение 14 лет в условиях усиленного режима надо было каким-то образом аргументировать, и для этого применялись самые разные способы. Выносились административные нарушения в количестве, позволяющем признать Логинова злостным нарушителем. За каждое нарушение ему объявляется наказание (как правило, это 10 дней в ШИЗО или два месяца в ПКТ, реже выговор, редко лишение передачи и свидания). За одни те же административные нарушения наказывают дважды: сначала помещают в ШИЗО, ПКТ в исправительной колонии, а затем заменяют усиленный режим на строгий, отправляя на три года в Т-1 Гродно . В последние три года его дважды судят по ст. 411 ч. 2, увеличив тем самым срок основного наказания на четыре года.





Таким образом, мой сын будет находиться в заключении 18 лет. И нет никакой гарантии, что сроки в дальнейшем не увеличат. При этом ему вообще не предъявлялись никакие иные обвинения, за исключением того инцидента с дракой и стрельбой, зачинщики и виновные в которой так и не установлены.





Тюрьма/ колония Время пребывания, мес.

всего на строгом режиме





ИК­8, г. Орша 11,5 4





ИК­8, г. Орша 6,8 4





Т­1, г. Гродно 96 96





ИК­9, г. Горки 1,5 1,4





ИК­5, г. Волковыск 12 2,3





Т­8, г. Жодино 16 16





Итого, мес. 155,8 135,7





Итого, лет 13 11,3





«ВОЗРАЖАТЬ СЛУЖАЩИМ ФЕМИДЫ ОПАСНО»





- В таблице приведены обобщенные данные о количестве месяцев, проведенных Александром Логиновым на строгом режиме, который осужден на усиленный режим.





Это значит, что практически весь срок (87,1%) Логинов находился на строгом режиме. Больше 11 лет не получал ни одной продуктовой посылки 30 кг, потому что не положено. Не получал 11 лет овощей и фруктов. Чеснок и лук впервые разрешили ему передать только в марте 2019г. Ему вообще не положены длительные свидания, разрешено одно краткосрочное свидание в год, но в 2019г. и его он был лишен из-за невыполнения физзарядки 15.02.2019г.





Спектр его административных нарушений большой, но по отдельным из них возникают сомнения в том, что их можно относить к нарушениям. Это в первую очередь касается сна в дневное время. Таких нарушений у Логинова более 50%. Но здоровый человек не будет спать днем на полу без постельных принадлежностей. Отбывание наказания в полуподвальной одиночной камере на протяжении восьми лет не могло не сказаться на здоровье. Постоянная ангина, хронический фарингит, афтозный стоматит, гайморит, постоянные головные боли, новообразования в желудке, удаленные методом лапороскопии в республиканской больнице МВД - все это результат нахождения годами в полуподвальном помещении, при отсутствии к тому же свежего воздуха, а главное - солнечных лучей и должного лечения.









Сомнительно считать нарушением невыполнение физзарядки в 6.15, а выполнение ее на час позже. И является ли невыполнение ее административным нарушением в принципе? Благая вроде бы цель: сохранить здоровье заключенных. В таком случае следовало бы выносить 365 нарушений или чуть меньше из-за разных причин. Аналогичный подход должен быть и к курящим, ведь вреда от курения несоизмеримо больше. Сомнительно считать нарушением хождение по камере после отбоя. В камере холодно, приходится делать физические упражнения в ночное время, чтобы согреться. И совсем не понятна аргументация наложения семи взысканий за сон в дневное время, когда Логинов находился в камере 120 (Т-1 Гродно), где было 10 спальных мест, а заключенных 11, поэтому кому-то все равно спальное место доставалось по очереди.





Ни на одно из моих многочисленных обращений, в которых я просила дать доказательства постановки Логинова на учет как «лидера отрицательных заключенных», ответа не было. Ссылались на то, что это закрытая информация. Но это самая важная опция в характеристике, которая кочует из одной тюрьмы в другую. В первую же неделю пребывания на новом месте комиссия ИК ставит его на профучет, стараясь побыстрее оградить от заключенных. Поэтому административные нарушения выносят в дни, когда необходимо поместить Логинова в ШИЗО или ПКТ и сразу подготовить почву для очередного водворения. Это притом, что за весь срок отбывания наказания ни в одной тюрьме (колонии) ни в какой форме отрицательное влияние на заключенных за Логиновым не было замечено.





Естественно, у меня как матери возникает вопрос: на каком основании Логинов поставлен на учет как лидер отрицательных заключенных, что является причиной настоящей травли - как физического, так и нравственного достоинства во всех тюрьмах и колониях, где он был? Насколько мне известно, никаких нарушений по линии «лидерства» ни одному суду (а их было пять) представлено не было.





Также мой сын охарактеризован как «склонный к захвату заложников». В моем понимании это очень серьезная характеристика, притом снова бездоказательная. Ведь для такой оценки необходимы факты попытки или захвата заложников, имевшие место ранее или в период судебного разбирательства. Но их нет…





Согласно приговору суда, Логинов А.И. осужден только по эпизоду драки с Захаровым, все остальные версии не подтвердились. Но в нашей стране не практикуется правоохранительными органами помещать опровержения на неподтвержденные версии. Поэтому Логинов остается в СМИ «демоном», который должен сидеть в застенках бессрочно, если до сих пор не понял, что возражать служащим Фемиды опасно. При отсутствии объективной реакции на критические замечания со стороны адвокатов у меня возникают вопросы: кто продолжает делать «демона» из моего сына и нужно ли вообще участие защитников в судебном процессе над ним?