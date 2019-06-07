Более 1400 грузовиков ожидают выезда на границе со странами Евросоюза









По состоянию на 18:00 наиболее серьезные заторы наблюдаются на границе с Литвой, где выезда ждут более 960 фур: в Каменном Логе – 450, в Привалке – свыше 250, Беняконях – 180 грузовиков. В Котловке выехать хотят более 80 авто.





В латвийском направлении также сложилась напряженная ситуация: в Урбанах в очереди на выезд стоят 250 фур, в Григоровщине – 200.





На белорусско-польской границе ситуация на выезде сравнительно спокойная: всего 20 грузовиков ждут очереди в Брузгах. А вот на въезд в Беларусь наблюдаются заторы: в Берестовице – более 160 фур, в Брузгах – 120, в Козловичах – 20.