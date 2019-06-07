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С размахом и душой: в Минске прошел фестиваль русской культуры
08.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День многонациональной России отмечают в Минске. Праздник проходит на территории Верхнего города. Выставки и мастер-классы умельцев, национальные блюда и развлечения на любой вкус. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова оценила масштаб праздника.
Со всей широтой русской души с самого утра здесь встречают сотни гостей. Россия многонациональная, но с белорусской пропиской презентует свои обычаи и традиции. Жарко не только от самоваров, атмосферу подогревает и погода: в Минске – плюс 30.
В ответ на жару татары устроили «Сабантуй». Это народный праздник, когда все весенние полевые работы позади, а значит можно и повеселиться. Полные ведра воды буквально кружились в танце.
«Нет, не жарко, потому что шапка спасает от жары. Там определенная температура: не холодно и не жарко. Это вот башкирский костюм, самое главное – это оборки. Количество оборок показывает, сколько детей у женщины», – рассказал председатель общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма» Эльвира Левшевич.
Россию многонациональную предложили попробовать и на вкус. Пример кухни восточной – чак-чак. За приготовление этого блюда брались только опытные мастерицы. Эчпочмак, вак беляш – огромное многообразнее вкусов и запахов.
«Это вот наши кыстыбышки – лепешки с картофельным пюре. А вот это вот плов. Давайте угощайтесь!», – рассказала участница праздника «День многонациональной России» Гульсина Аброськина.
В Верхнем городе, который сегодня утопал в цветах триколора, расположилось два десятка интерактивных зон: здесь и «Русь сказочная», и целый город мастеров, много забав для детей – в общем, на любой вкус.
Этот праздник продолжает сезон фестивалей национальных культур в Минске. Уже в следующие выходные эстафету примет Польша, а затем и Великобритания.
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Этот праздник продолжает сезон фестивалей национальных культур в Минске. Уже в следующие выходные эстафету примет Польша, а затем и Великобритания.
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