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С размахом и душой: в Минске прошел фестиваль русской культуры

08.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День многонациональной России отмечают в Минске. Праздник проходит на территории Верхнего города. Выставки и мастер-классы умельцев, национальные блюда и развлечения на любой вкус. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова оценила масштаб праздника.

Со всей широтой русской души с самого утра здесь встречают сотни гостей. Россия многонациональная, но с белорусской пропиской презентует свои обычаи и традиции. Жарко не только от самоваров, атмосферу подогревает и погода: в Минске – плюс 30.

В ответ на жару татары устроили «Сабантуй». Это народный праздник, когда все весенние полевые работы позади, а значит можно и повеселиться. Полные ведра воды буквально кружились в танце.

«Нет, не жарко, потому что шапка спасает от жары. Там определенная температура: не холодно и не жарко. Это вот башкирский костюм, самое главное  – это оборки. Количество оборок показывает, сколько детей у женщины», – рассказал председатель общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма» Эльвира Левшевич.

Патима Асадулаева сегодня как будто снова побывала в горах. Из родного Дагестана приехала в Беларусь за образованием и осталась. Живет здесь уже почти 40 лет. 

«Вот эта доброта, тепло, любовь к белорусам настолько в душу запало, что до сих пор», – поделилась представитель общественного объединения дагестанцев «Горо» Патима Асадулаева.  

Россию многонациональную предложили попробовать и на вкус. Пример кухни восточной – чак-чак. За приготовление этого блюда брались только опытные мастерицы. Эчпочмак, вак беляш – огромное многообразнее вкусов и запахов.

«Это вот наши кыстыбышки – лепешки с картофельным пюре. А вот это вот плов. Давайте угощайтесь!», – рассказала участница праздника «День многонациональной России» Гульсина Аброськина.

Угощать и знакомиться на праздник приехал и новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. На посту – меньше недели, но первые впечатления уже сложились.

«Для меня приезд в Минск – праздник. Мы только открываем эти торжества, посвященные многонациональной России. Очень хочется поблагодарить руководство города, руководство страны. На всех этапах подготовки было очень много внимания», – сказал чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. 

В Верхнем городе, который сегодня утопал в цветах триколора, расположилось два десятка интерактивных зон: здесь и «Русь сказочная», и целый город мастеров, много забав для детей – в общем, на любой вкус. 

«Мы с женой посещаем все такие дни. Дома уже целая коллекция флагов. Мне такие праздники очень нравится. Это сближает народы. Здесь очень приятно находиться», – поделился посетитель фестиваля.

Этот праздник продолжает сезон фестивалей национальных культур в Минске. Уже в следующие выходные эстафету примет Польша, а затем и Великобритания.
 
Сейчас в Беларуси живут больше восьмисот тысяч русских. Многочисленны диаспоры татар-башкир и дагестанцев.



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Теги: Минск
 
 
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Этот праздник продолжает сезон фестивалей национальных культур в Минске. Уже в следующие выходные эстафету примет Польша, а затем и Великобритания.
 
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