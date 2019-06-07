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Под «Алым парусом мечты»: лучшие ученики Минского района отпраздновали выпускной в Боровлянах

08.06.2019 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трогательный и волнительный праздник. Выпускные балы проходят в большинстве школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под «Алым парусом мечты»: лучшие ученики Минского района отпраздновали выпускной в Боровлянах

В 2019 году более 55 тысяч одиннадцатиклассников по традиции встретят первый в жизни взрослый рассвет. Аттестаты об общем среднем образовании принято вручать в торжественной обстановке.

Под «Алым парусом мечты»: лучшие ученики Минского района отпраздновали выпускной в Боровлянах

Так, под «Алым парусом мечты» праздник прошел в Боровлянах. Он собрал лучших выпускников Минского района. Поздравления от педагогов и родителей, большая концертная программа и последние уроки школьного творчества – это должно запомниться на всю жизнь.

Под «Алым парусом мечты»: лучшие ученики Минского района отпраздновали выпускной в Боровлянах

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Новости Беларуси. Трогательный и волнительный праздник. Выпускные балы проходят в большинстве школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019...
 
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