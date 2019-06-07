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«Мы упорно ищем этого победителя»: организаторы лотереи разыскивают счастливчика, выигравшего 4 млн

08.06.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внимание, розыск. 4 миллиона рублей ищут хозяина. 7 июня в Беларуси разыграли крупнейший джек-пот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лотерее счастливчик угадал все шесть номеров. Кто именно стал обладателем крупного выигрыша, пока неизвестно. Победили номера: 16, 27, 11, 32, 9, 41. Для того, чтобы забрать деньги, игрок должен связаться с организаторами и предъявить чек-прогноз.

«Мы упорно ищем этого победителя»: организаторы лотереи разыскивают счастливчика, выигравшего 4 млн

Юрий Юрасюк, генеральный директор компании-организатора электронных интерактивных игр в Беларуси:
Это один из самых крупных выигрышей в истории Беларуси. В истории электронных интерактивных игр и лотерей. Мы упорно ищем этого победителя, которым является житель Могилева или человек, сделавший ставку в этом городе. Надеемся, что вскорости он объявится.

«Мы упорно ищем этого победителя»: организаторы лотереи разыскивают счастливчика, выигравшего 4 млн

Джек-пот формировался более 4 лет и почти в семь раз превысил предыдущий рекорд. Супер-приз выплатят в полном объеме. Выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом. Гонка за новым джек-потом уже началась. Организаторы сформировали его из собственных средств.

Люди в материале: Юрий Юрасюк
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Внимание, розыск. 4 миллиона рублей ищут хозяина. 7 июня в Беларуси разыграли крупнейший джек-пот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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