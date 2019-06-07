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«Мы упорно ищем этого победителя»: организаторы лотереи разыскивают счастливчика, выигравшего 4 млн
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Внимание, розыск. 4 миллиона рублей ищут хозяина. 7 июня в Беларуси разыграли крупнейший джек-пот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В лотерее счастливчик угадал все шесть номеров. Кто именно стал обладателем крупного выигрыша, пока неизвестно. Победили номера: 16, 27, 11, 32, 9, 41. Для того, чтобы забрать деньги, игрок должен связаться с организаторами и предъявить чек-прогноз.
Юрий Юрасюк, генеральный директор компании-организатора электронных интерактивных игр в Беларуси:
Джек-пот формировался более 4 лет и почти в семь раз превысил предыдущий рекорд. Супер-приз выплатят в полном объеме. Выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом. Гонка за новым джек-потом уже началась. Организаторы сформировали его из собственных средств.
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Новости Беларуси. Внимание, розыск. 4 миллиона рублей ищут хозяина. 7 июня в Беларуси разыграли крупнейший джек-пот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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