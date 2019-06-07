Австралийка Барти выиграла «Ролан Гаррос». Это ее первый в карьере трофей «Большого шлема»

Источник материала: Tut.by

Австралийка Эшли Барти стала победительницей одиночного разряда на «Ролан Гаррос».



Эшли Барти. Фото: Reuters

В финальном поединке 8-я ракетка мира Эшли Барти в двух сетах взяла верх над 19-летней чешкой Маркетой Вондроушовой (№ 38 WTA) — 6:1, 6:3. Матч продолжался 71 минуту.

Для 23-летней Эшли Барти это первый трофей «Большого шлема» в одиночном разряде.

Всего у нее теперь 5 титулов в карьере, 2 из них добыты в нынешнем году.

Эшли Барти стала первой представительницей Австралии за 46 лет, выигравшей «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Предыдущий раз такого успеха в 1973 году добилась австралика Маргарет Корт.

На турнирах «Большого шлема» австралийки не добывали титулов с 2011 года, когда Саманта Стосур стала чемпионкой US Open.

Благодаря победе на «Ролан Гаррос» Эшли Барти в обновленном рейтинге WTA поднимется на 2-е место. Так высоко австралийки не поднимались с 1976 года, когда первой ракеткой мира была Ивонн Гулагонг-Коули, отмечает «Чемпионат» .