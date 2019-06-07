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Посаженный Трампом и Макроном у Белого дома дуб погиб

08.06.2019 20:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Дуб, посаженный в 2018 году в саду Белого дома президентами Франции и США Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом не прижился и погиб, сообщает в субботу газета "Фигаро".

Издание отмечает, что в том месте на лужайке, где президенты посадили дерево, в настоящее время нет ничего, кроме газона.

Дуб привезли в США из французского департамента Эн. Изначально он рос в лесу, в котором во время первой мировой войны погибли тысячи американских морских пехотинцев. В конце апреля 2018 года лидеры Франции и США посадили деревце у Белого дома. Предполагалось, что дуб, когда вырастет, будет символизировать крепость отношений между Парижем и Вашингтоном.

Однако, пишет "Фигаро", дуб не пережил длительный карантин, который пришлось пройти при ввозе в США. Дерево за это время сильно пострадало и в итоге не прижилось, когда его посадили в Вашингтоне.

Отношения между Трампом и Макроном не всегда безоблачны: по многим вопросам лидеры занимают общую позицию, но так происходит далеко не всегда. Так, у них есть разногласия по вопросам климата. Тень на отношения отбрасывают и планы Трампа введению пошлин против ЕС.

 
 
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Дуб, посаженный в 2018 году в саду Белого дома президентами Франции и США Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом не прижился и погиб, сообщает в субботу газета...
 
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