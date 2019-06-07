До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О прогнозе погоды на неделю с 10 по 16 мая рассказали в программе «Плюс-минус» .





Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:

Щедрое июньское солнце будет заметно прогревать воздух, дневная температура будет достигать +24 +29, а местами, в Брестской и Гомельской областях и вовсе до +30. При этом, с ростом атмосферного давления, осадков, в основном, не ожидается. Лишь на юго-востоке Беларуси местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.

Начиная со вторника, 11 июня, на территорию нашей страны начнётся приток тёплого субтропического воздуха и будет жарко.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам