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До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О прогнозе погоды на неделю с 10 по 16 мая рассказали в программе
Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 10 по 16 июня" alt="До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1560020529866173.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 10 по 16 июня
Витебске с 10 по 16 июня" alt="До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1560020529879957.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 10 по 16 июня
Фото. Погода в Гродно с 10 по 16 июня
Фото. Погода в Гомеле с 10 по 16 июня
Фото. Погода в Могилёве с 10 по 16 июня
Фото. Погода в Минске с 10 по 16 июня
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Новости Беларуси. О прогнозе погоды на неделю с 10 по 16 мая рассказали в программе «Плюс-минус».
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