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«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилевской области начали работать студенческие отряды. За дело взялись уже 17 бригад, в перспективе их будет 200, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Студенты Могилевского университета продовольствия и технологического колледжа будут работать на вторых Европейских играх. А студенты Белорусско-Российского университета направятся в Островец. Корреспондент Ирина Недобоева продолжит.
Главный юморист студотряда Могилевского архитектурно-строительного колледжа в свободную минуту не забывает пошутить. Но и с лопатой, равно как и с другими рабочими инструментами, Максим Великанов давно на «ты». Студенты третьего курса этим летом помогают возводить новую школу в новом микрорайоне Казимировка в Могилеве.
Максим Великанов, студент Могилевского архитектурно-строительного колледжа:
Здания, где будут расположены учебные кабинеты, почти готовы. Впереди еще строительство бассейна, стадиона, футбольного поля и теннисного корта. А первый звонок для тысячи ребятишек этого района должен прозвенеть уже 1 сентября.
Денис Масюкович, студент Могилевского архитектурно-строительного колледжа:
Новое в работе ребятам помогают осваивать опытные строители: как научат сегодня, так уже их коллеги будут работать завтра.
Сергей Барановский, прораб Могилевского строительного управления № 57:
Эта детская игровая площадка в микрорайоне Спутник почти готова, с гордостью сообщает командир студотряда Леша Алексейчиков. Добротные качели, горки, турники и беседки. Эту работу студенты проделали самостоятельно и за качество ручаются.
Алексей Алексейчиков, студент Могилевского архитектурно-строительного колледжа:
Сергей Чичов, комиссар Могилевского областного штаба:
Ирина Недобоева, СТВ:
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«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области
Новости Беларуси. В Могилевской области начали работать студенческие отряды. За дело взялись уже 17 бригад, в перспективе их будет 200, сообщили в программе Новости...
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