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«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

08.06.2019 21:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилевской области начали работать студенческие отряды. За дело взялись уже 17 бригад, в перспективе их будет 200, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Студенты Могилевского университета продовольствия и технологического колледжа будут работать на вторых Европейских играх. А студенты Белорусско-Российского университета направятся в Островец. Корреспондент Ирина Недобоева продолжит.

«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Главный юморист студотряда Могилевского архитектурно-строительного колледжа в свободную минуту не забывает пошутить. Но и с лопатой, равно как и с другими рабочими инструментами, Максим Великанов давно на «ты». Студенты третьего курса этим летом помогают возводить новую школу в новом микрорайоне Казимировка в Могилеве.

«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Максим Великанов, студент Могилевского архитектурно-строительного колледжа:
Мы помогаем класть плитку, роем траншеи. Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна и без нее никак.

«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Здания, где будут расположены учебные кабинеты, почти готовы. Впереди еще строительство бассейна, стадиона, футбольного поля и теннисного корта. А первый звонок для тысячи ребятишек этого района должен прозвенеть уже 1 сентября.

«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Денис Масюкович, студент Могилевского архитектурно-строительного колледжа:
Новые виды работ нам даются не так тяжело, потому что мы это проходили в колледже в теории. И вообще, это наша будущая профессия. Мы должны это знать как в теории, так и на практике.

«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Новое в работе ребятам помогают осваивать опытные строители: как научат сегодня, так уже их коллеги будут работать завтра.

«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Сергей Барановский, прораб Могилевского строительного управления № 57:
Я считаю, что практика того, что существуют студотряды, студенты помогают нам трудом, руками в строительстве объектов, а мы помогаем им в получении опыта – это очень хороший опыт.

«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Эта детская игровая площадка в микрорайоне Спутник почти готова, с гордостью сообщает командир студотряда Леша Алексейчиков. Добротные качели, горки, турники и беседки. Эту работу студенты проделали самостоятельно и за качество ручаются.

«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Алексей Алексейчиков, студент Могилевского архитектурно-строительного колледжа:
Построили детскую площадку довольно хорошую – то есть с гарантией 5 лет, а может и больше. Может, тут три поколения вырастет на этой детской площадке. Потому что делали очень качественно, добросовестно. Очень отрадно, что маленькие дети, будущие поколения, не будут сидеть летом дома за компьютером, а будут на свежем воздухе играть на новой детской площадке.

«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Сергей Чичов, комиссар Могилевского областного штаба:
Это для того, чтобы ребята получали опыт, наработки для своей будущей профессии. Плюс это еще и заработная плата – дополнительный стимул.

«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Ирина Недобоева, СТВ:
Всего этим летом в Могилевской области будет работать две сотни студотрядов. Учащиеся колледжей и лицеев, студенты ВУЗов и школьники. Две с половиной тысячи ребят будут строить сады и школы, помогать аграриям и организовывать летний отдых детей в лагерях.

«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Люди в материале: Максим Великанов, Денис Масюкович, Сергей Барановский, Алексей Алексейчиков, Сергей Чичов, Ирина Недобоева
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилевской области начали работать студенческие отряды. За дело взялись уже 17 бригад, в перспективе их будет 200, сообщили в программе Новости...
 
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