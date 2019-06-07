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Жара ожидается в Европе этим летом: до +43

08.06.2019 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Американский метеопортал опубликовал прогноз погоды на лето 2019 года, рассказали в программе «Плюс-минус».

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

По расчётам специалистов, Европа будет изнывать от сильных пожаров и запредельной температуры: +43. А на Балканах сезон пройдет под эгидой непогоды: шторм и грозы накроют полуостров.

Жара ожидается в Европе этим летом: до +43

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Американский метеопортал опубликовал прогноз погоды на лето 2019 года, рассказали в программе «Плюс-минус». До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде...
 
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