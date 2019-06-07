Жара ожидается в Европе этим летом: до +43

Источник материала: СТВ

Американский метеопортал опубликовал прогноз погоды на лето 2019 года, рассказали в программе «Плюс-минус» .

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

По расчётам специалистов, Европа будет изнывать от сильных пожаров и запредельной температуры: +43. А на Балканах сезон пройдет под эгидой непогоды: шторм и грозы накроют полуостров.



