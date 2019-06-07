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Жара ожидается в Европе этим летом: до +43
Источник материала: СТВ
Американский метеопортал опубликовал прогноз погоды на лето 2019 года, рассказали в программе
По расчётам специалистов, Европа будет изнывать от сильных пожаров и запредельной температуры: +43. А на Балканах сезон пройдет под эгидой непогоды: шторм и грозы накроют полуостров.
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Американский метеопортал опубликовал прогноз погоды на лето 2019 года, рассказали в программе «Плюс-минус». До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде...
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