ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Шевцов рассказал, какой будет стратегия сборной Беларуси в игре с Боснией и Герцеговиной

08.06.2019 22:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по гандболу-2020 среди мужчин пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции, а  за  главный трофей турнира  впервые поспорят 24 сборные, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Шевцов рассказал, какой будет стратегия сборной Беларуси в игре с Боснией и Герцеговиной

До завершения квалификации нашей национальной команде предстоит провести еще две игры. Пока подопечные Юрия Шевцова с четырьмя очками располагаются на третьей позиции в группе. Для  гарантированного выхода в финальную часть турнира нужно занять первое или второе место в квартете.

12 июня парням Юрия Шевцова предстоит выездная игра со сборной Боснии и Герцеговины.

Юрий Шевцов рассказал, какой будет стратегия сборной Беларуси в игре с Боснией и Герцеговиной

Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:
Обратить внимание на балканцев? Обратить внимание на свою игру. Мы довольно удачно играли дома. Мы выигрывали всю игру, потом сами сделали ошибки, и боснийцы нас наказали. Поэтому мы проиграли на собственных ошибках.

Основной анализ, основная стратегия – обратить внимание на собственную игру. Наша главная задача – пройти на чемпионат Европы. Это важнейшая наша задача. Для этого нам нужно выигрывать у Боснии.

Юрий Шевцов рассказал, какой будет стратегия сборной Беларуси в игре с Боснией и Герцеговиной

В заключительной игре отбора сборная Беларуси 16 июня примет команду Финляндии. Матч пройдет в брестском Дворце спорта  «Виктория», начало в 19:00.

Люди в материале: Юрий Шевцов
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по гандболу-2020 среди мужчин пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции, а  за  главный трофей турнира  впервые поспорят 24 сборные,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем комнатным растениям летом уксус? Чудо-раствор для полива от Ивана Русских
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика