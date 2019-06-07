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Юрий Шевцов рассказал, какой будет стратегия сборной Беларуси в игре с Боснией и Герцеговиной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по гандболу-2020 среди мужчин пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции, а за главный трофей турнира впервые поспорят 24 сборные, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
До завершения квалификации нашей национальной команде предстоит провести еще две игры. Пока подопечные Юрия Шевцова с четырьмя очками располагаются на третьей позиции в группе. Для гарантированного выхода в финальную часть турнира нужно занять первое или второе место в квартете.
12 июня парням Юрия Шевцова предстоит выездная игра со сборной Боснии и Герцеговины.
Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:
Основной анализ, основная стратегия – обратить внимание на собственную игру. Наша главная задача – пройти на чемпионат Европы. Это важнейшая наша задача. Для этого нам нужно выигрывать у Боснии.
В заключительной игре отбора сборная Беларуси 16 июня примет команду Финляндии. Матч пройдет в брестском Дворце спорта «Виктория», начало в 19:00.
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по гандболу-2020 среди мужчин пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции, а за главный трофей турнира впервые поспорят 24 сборные,...
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