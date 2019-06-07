ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зачем комнатным растениям летом уксус? Чудо-раствор для полива от Ивана Русских

08.06.2019 21:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Вода из-под крана – смерть для комнатных растений. В её составе чуть ли не вся таблица Менделеева. Один из самых опасных врагов саженцев – соль. Она оседает в почве, ядом пропитывается каждая клетка растения. Но спасение есть. Причём, в каждой кухне! Как уберечь палисадник на окне, рассказали в программе «Плюс-минус».

Зачем комнатным растениям летом уксус? Чудо-раствор для полива от Ивана Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Сегодня мы поговорим с вами о правильном поливе комнатных растений. В летний период многим растениям нужно больше воды. Не исключение и драцена.

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Частые поливы водопроводной водой вызывают накопление в грунте солей жёсткости. Они проявляются, как белый налёт на блюдце или же по краю горшка. Избыток солей жёсткости вызывает остановку роста растений, они перестают цвести.

Зачем комнатным растениям летом уксус? Чудо-раствор для полива от Ивана Русских

Чтобы наша драцена оставалась красивой, её надо не реже, чем раз в месяц поливать специальным раствором. Вам понадобятся обыкновенная вода и столовый уксус, который найдётся на каждой кухне.

Зачем комнатным растениям летом уксус? Чудо-раствор для полива от Ивана Русских

Достаточно добавить 1 чайную ложку столового уксуса в 3 литра воды, чтобы получить наш живительный раствор.

А теперь наполним лейку и тщательно прольём растение – до тех пор, пока в блюдце не появится вода. Уксус растворяет соли жёсткости, поэтому воду, которая накопилась в блюдце, необходимо вылить. Полив водой с уксусом помогает растениям пережить засуху.

Зачем комнатным растениям летом уксус? Чудо-раствор для полива от Ивана Русских

Люди в материале: Иван Русских
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вода из-под крана – смерть для комнатных растений. В её составе чуть ли не вся таблица Менделеева. Один из самых опасных врагов саженцев – соль. Она оседает в почве,...
 
Новости дня
Новости разные
 
До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика