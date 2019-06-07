Зачем комнатным растениям летом уксус? Чудо-раствор для полива от Ивана Русских

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Вода из-под крана – смерть для комнатных растений. В её составе чуть ли не вся таблица Менделеева. Один из самых опасных врагов саженцев – соль. Она оседает в почве, ядом пропитывается каждая клетка растения. Но спасение есть. Причём, в каждой кухне! Как уберечь палисадник на окне, рассказали в программе «Плюс-минус» .





Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Сегодня мы поговорим с вами о правильном поливе комнатных растений. В летний период многим растениям нужно больше воды. Не исключение и драцена.

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Частые поливы водопроводной водой вызывают накопление в грунте солей жёсткости. Они проявляются, как белый налёт на блюдце или же по краю горшка. Избыток солей жёсткости вызывает остановку роста растений, они перестают цвести.





Чтобы наша драцена оставалась красивой, её надо не реже, чем раз в месяц поливать специальным раствором. Вам понадобятся обыкновенная вода и столовый уксус, который найдётся на каждой кухне.





Достаточно добавить 1 чайную ложку столового уксуса в 3 литра воды, чтобы получить наш живительный раствор.

А теперь наполним лейку и тщательно прольём растение – до тех пор, пока в блюдце не появится вода. Уксус растворяет соли жёсткости, поэтому воду, которая накопилась в блюдце, необходимо вылить. Полив водой с уксусом помогает растениям пережить засуху.