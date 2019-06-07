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Зачем комнатным растениям летом уксус? Чудо-раствор для полива от Ивана Русских
Источник материала: СТВ
Вода из-под крана – смерть для комнатных растений. В её составе чуть ли не вся таблица Менделеева. Один из самых опасных врагов саженцев – соль. Она оседает в почве, ядом пропитывается каждая клетка растения. Но спасение есть. Причём, в каждой кухне! Как уберечь палисадник на окне, рассказали в программе
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Чтобы наша драцена оставалась красивой, её надо не реже, чем раз в месяц поливать специальным раствором. Вам понадобятся обыкновенная вода и столовый уксус, который найдётся на каждой кухне.
А теперь наполним лейку и тщательно прольём растение – до тех пор, пока в блюдце не появится вода. Уксус растворяет соли жёсткости, поэтому воду, которая накопилась в блюдце, необходимо вылить. Полив водой с уксусом помогает растениям пережить засуху.
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Вода из-под крана – смерть для комнатных растений. В её составе чуть ли не вся таблица Менделеева. Один из самых опасных врагов саженцев – соль. Она оседает в почве,...
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