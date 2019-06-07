Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская нефть может появиться на международном рынке. Президент страны Александр Лукашенко провел совещание по модернизации перерабатывающих заводов и напомнил собравшимся: нефть в республике есть и может приносить доход, передает телеканал «МИР 24».

«Мы просто напрочь забыли, что мы еще и сами чуть меньше двух миллионов тонн, но добываем в Беларуси хорошей, качественной нефти. Не забывайте об этом. Это тоже перспектива нашего развития», – сказал Александр Лукашенко.