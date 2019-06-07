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Первый семейный фестиваль хоккея на траве проходит в Беларуси. Что говорят участники и организаторы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жара в июне – не повод отказаться от клюшки. 9 июня это продемонстрировали более 300 человек: все они участники первого семейного фестиваля хоккея на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Как понятно из названия, для белорусов этот формат в новинку. Но в Европе опыт проведения таких соревнований уже есть.
Игорь Шишков, заместитель председателя Белорусской федерации хоккея на траве:
В программе фестиваля четыре турнира: два детских для мальчиков и девочек от 8 до 11 лет, а также соревнования для родителей и ветеранов хоккея на траве. Соревноваться пришли целыми семьями, и времени поболеть за всех хватило.
Денис Глазунов, участник соревнований:
Первый семейный фестиваль стал пробой пера для организаторов, однако планируется, что мероприятия подобного формата станут традицией. Причем не только в Минске, но и других городах Беларуси.
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Новости Беларуси. Жара в июне – не повод отказаться от клюшки. 9 июня это продемонстрировали более 300 человек: все они участники первого семейного фестиваля хоккея...
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