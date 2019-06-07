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Лунный календарь на 9 июня: красим волосы, идём за покупками, не рвём бумагу
Источник материала: СТВ
9 июня – 7-ой лунный день. В это время можно «свернуть горы».
Следите за словами: всё, сказанное в этот день, даже случайно, может воплотиться – и хорошее, и плохое. Не желайте зла окружающим – оно вернётся к вам. Этот день хорош для всего, связанного с речью: переговоров, собеседований, выступлений.
Хорошо заняться домашними хлопотами, работой в огороде. 9 июня – благоприятный день для посадки огурцов, клубники, земляники, однолетних цветов.
Удачными будут однодневные поездки и любые покупки. Свидание тоже стоит назначить на этот день.
Постарайтесь не бить посуду и не рвать бумагу. Из еды в эти сутки стоит отказаться от куриного мяса и яиц.
День хорош для окраски волос.
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9 июня – 7-ой лунный день. В это время можно «свернуть горы». Следите за словами: всё, сказанное в этот день, даже случайно, может воплотиться – и хорошее, и плохое. Не...
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