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«Детям нравится»: финальный этап областного «Кожаного мяча» проходит в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле проходит финальный этап областных соревнований «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. В них принимают участие девочки 2008-2010 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финал пробились пять лучших команд области – из Брагинского, Добрушского, Житковичского, Калинковического районов и центрального района Гомеля. Лучший коллектив по итогам однокругового турнира продолжит выступление на финальном, республиканском этапе.
Сергей Малаев, тренер (Добрушский район):
Павел Старосветский, организатор соревнований, заместитель начальника комитета спорта и туризма Гомельского облисполкома:
Соревнования в Гомеле завершатся уже 9 июня.
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Новости Беларуси. В Гомеле проходит финальный этап областных соревнований «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. В них принимают участие...
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