|
Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. Народные приметы на неделю с 10 по 16 июня
Источник материала: СТВ
11 июня – Феодосия Колосяница. Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. После дождя солнце ярко светит и печёт до вечера – жди ненастья.
12 июня – Исакиев день. По народным наблюдениям, в эту дату змеи выползали из зимних нор. Смотрели и на погодные приметы.
Во время дождя утки не прячутся, а стоят, вытягивая шеи – к ненастью.
14 июня – Устин и Харитон. Пасмурное утро в этот день предрекало хороший урожай яровых. Если дует резкий и влажный ветер – к затяжной непогоде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня – Феодосия Колосяница. Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. После дождя солнце ярко светит и печёт до вечера – жди ненастья. 12 июня –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)