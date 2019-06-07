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Каким будет лето в Беларуси?
Источник материала: СТВ
За последний десяток лет в Беларуси среднегодовая температура выросла почти на полградуса. И хоть долгосрочных прогнозов отечественные синоптики не делают, о метеотрендах можно судить по сводкам наблюдений, рассказали в программе
Учёные уверяют: июнь стал куда более засушливым. И отличается ростом температуры. Не отстают и другие летние месяцы.
Виктор Мельник, старший научный сотрудник Центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси:
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За последний десяток лет в Беларуси среднегодовая температура выросла почти на полградуса. И хоть долгосрочных прогнозов отечественные синоптики не делают, о...
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