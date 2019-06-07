ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве +26, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 июня

08.06.2019 22:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают облачную и дождливую погоду, +21. Порадует погода в Вене: в начале недели здесь обещают +31. Тот же климатический расклад в Мадриде, но на 6 градусов прохладнее. В Риме на неделе будет жарко: переменная облачность и +30.

В Москве +26, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 июня

В Софии метеорологи прогнозируют дождь, грозы и +26. Ясно и +28 в Анкаре. Тот же расклад в Афинах – с поправкой на плюс один градус.

В Москве +26, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 июня

В Прибалтике прохладнее. В Риге синоптики обещают +22 и переменную облачность. Такая же синоптическая ситуация в Вильнюсе, но на 2 градуса теплее.

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве переменная облачность и +27. На градус теплее в Киеве. В Москве в начале недели +26, переменная облачность и кратковременный дождь.

В Москве +26, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 июня

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже синоптики обещают облачную и дождливую погоду, +21. Порадует погода в Вене: в начале недели здесь обещают +31. Тот же климатический расклад в Мадриде, но на 6...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская нефть может появиться на международном рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика