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Секунда - и он на крыше. Под Светлогорском автомобиль сбил лося

08.06.2019 23:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорском районе Mercedes сбил переходившего дорогу лося. Люди не пострадали, животное погибло.


ДТП произошло 7 июня примерно в 21.00 недалеко от деревни Прудок,сообщает местный сайт ranak.me. В результате столкновения животное погибло. К счастью, люди остались целы. У авто смята крыша и выбито лобовое стекло.

Наталья ехала на другой машине и видела момент ДТП. Девушка говорит, что все произошло мгновенно — лось выскочил на дорогу так быстро, что водитель даже не успел среагировать. Еще секунда — и животное было уже на крыше авто.

— Животное очень крупное и так подлетело над машиной. Очень страшно. В машине был маленький ребенок. Возраст, мне кажется, не больше года. Он сильно плакал, у него было немного крови на лбу и мелкие порезы, видимо, от стекла. Мама его обмывала водой и молилась, — рассказала очевидец. Также Наталья добавила, что это уже второй лось за неделю, которого она видела на этой дороге.

 
 
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К счастью, люди остались целы. У авто смята крыша и выбито лобовое стекло.
 
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