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Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал

08.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал

Сегодня на центральной площади Вороново торжественная церемония выпускного бала собрала выпускников средних школ района, их родителей и педагогов. В таком формате праздник проходит впервые. Не удивительно, что на площади собралось вдвое больше зрителей.


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал

 

Одиннадцать выпусков… И каждый оставил заметный след в летописи своей школы и района. Девяти беняконским выпускникам присуща творческая инициатива, умение ставить цели и уверенно достигать их. Вороновская средняя школа — 59 выпускников! Участники олимпиад, спортивных соревнований, волонтерских и трудовых акций. Каждый из них — энергичный, веселый, целеустремленный человек. Семь ребят Погородненской школы берут не силой, а уменьем — участники интеллектуальных игр, олимпиад, конкурсов. Очень открыты и ответственны друг за друга — два жирмунских выпускника. Красавицы, как на подбор, — пять полецкишских девчонок. Принцип неутомимых туристов, инициаторов коллективных творческих дел и трудовых десантов, — «один — за всех, и все — за одного». Схожи с ними интересы и дотишской семерки: ребята любят совместные экскурсии по малой родине. Двеннадцать выпускников Конвелишского УПК — лидеры в школьных делах. Класс — воплощение лучших черт молодых людей: ума и таланта, вежливости и дисциплинированности.


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал

Не менее дружны, активны и  веселы 11 ребят Заболотского УПК и 11 Начского УПК. Они ценят юмор, спорт и активный отдых. В открытое море жизни каждый из них уходит точным курсом! Хорошей опорой для учителей во всех общественных и социально значимых делах были 24 непредсказуемых, неординарных, необыкновенных выпускника Радунской средней школы. Достойны всеобщего внимания и семь юношей и девушек Пелясской средней школы с обучением на литовском языке, которые своим упорным трудом и организованностью достигли вершин в учебе.


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал

Гордостью каждого учреждения образования являются медалисты. Аттестаты об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой и серебряной медалью в этом году из рук председателя Вороновского райисполкома Николая Розума и председателя районного Совета депутатов Елены Ганевич получили 20 выпускников. Золотой медалью награждены:

Карина Белозомб, Беняконская СШ,

Виктория Картанович, Беняконская СШ,

Ольга Шинкович, Радунская СШ,

Полина Толчкова, Радунская СШ,

Даниил Бовшис, Радунская  СШ,

Юлия Руселевич, Дотишская СШ,

Денис Буйновскис, Конвелишский УПК,

Александр Стешко, Конвелишский УПК,

Виктория Варсоцкая, Вороновская СШ,

Арина Матуйзо, Вороновская СШ,

Валерия Пашкилевич, Вороновская СШ,

Александр Яцына, Вороновская СШ,

Александра Жалис, Вороновская СШ,

Ангелина Спетелюн, Вороновская СШ

Анна Андрыш, Вороновская СШ

Роман Шалковский, Погородненская СШ

Александр Струкель, Начский УПК,

Дудко Милана, Начский УПК;


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал

серебряной медалью:

Дмитрий Шлемпо, Вороновская СШ,

Вероника Зубель, Вороновская СШ.


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал

Чествование юношей и девушек продолжилось в номинациях: «Ученье с увлеченьем», «Олимпийские надежды», «Проба пера», «Овация», «Стражи порядка», «На рубеже огня», «Лидеры», «Волонтер». Каждый выход победителя сопровождался бурными аплодисментами гостей праздника.


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал

 

 


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал

Торжество продолжается — школьные делегации отправились в родные пенаты, где уже в кругу друзей, любимых педагогов и одноклассников выпускники попрощаются с детством и, встретив рассвет, вступят в новый этап своей жизни. Пусть все желания исполнятся!


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал
Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал


Красная дорожка, заслуженные награды и воздушные шары. В Вороново прошел районный выпускной бал

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
Ссылка на источник 29
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Сегодня на центральной площади Вороново торжественная церемония выпускного бала собрала выпускников средних школ района, их родителей и педагогов. В таком...
 
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