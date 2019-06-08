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Давыдько тянет выборное одеяло на общественные организации

08.06.2019 21:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер «Белой Руси», сенатор Геннадий Давыдько на радио Спутник, поделился своими соображениями по поводу возможных изменений Конституции.

Давыдько высказался за децентрализация власти. «Фактически это равняется демократизации для наших европейских партнеров», – отметил Давыдько.

Второе предложение Давыдько касается права выдвигать кандидатов в депутаты.

«Мне бы лично хотелось, чтобы в Конституции был приняты изменения, которые гарантируют крупным общественным объединениям участие в главных политических событиях в стране – в выборах», – сказал руководитель главной провластной общественной организации. 

Давыдько считает, что не только партии должны иметь право выдвигать кандидатов на выборах.


«Одна из 16 политических партий, зарегистрированных в нашей стране, насчитывает 300 членов, она может выдвигать своих кандидатов в депутаты по 110 округам. А общественное объединение, скажем наше, в котором 186 тысяч членов, может только собирать подписи и поддерживать кандидатов, которым симпатизируем. Мне кажется, это неправильно, потому что гражданское общество  вполне политически зрелое», – заявил Давыдько, имея в виду в первую очередь собственно «Белую Русь». 

При этом Геннадий Давыдько заявил, что «Белая Русь» не намерена становится политической партией, не ставит своей целью борьбы за власть, «потому что мы и так находимся у власти».   


 
 
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Лидер «Белой Руси», сенатор Геннадий Давыдько на радио Спутник, поделился своими соображениями по поводу возможных изменений Конституции.
 
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