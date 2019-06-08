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В Германии горит лес рядом со складом боеприпасов
Источник материала: СТВ
Новости Германии. В Германии горят леса. Огнём охвачено 600 гектаров в районе Бранденбурга, рассказали в программе
Облака дыма докатились до Берлина. Пожарные призывают горожан не открывать окна. Работу спасателей осложняет местность. Огонь бушует на территории бывшего военного полигона, где до сих пор находятся склады с боеприпасами.
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Новости Германии. В Германии горят леса. Огнём охвачено 600 гектаров в районе Бранденбурга, рассказали в программе «Плюс-минус». Всему виной жаркая погода. В...
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