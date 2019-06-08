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В Германии горит лес рядом со складом боеприпасов

08.06.2019 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Германии горят леса. Огнём охвачено 600 гектаров в районе Бранденбурга, рассказали в программе «Плюс-минус». Всему виной жаркая погода. В восточной части страны столбик термометра маячил на отметке +35.

В Германии горит лес рядом со складом боеприпасов

Облака дыма докатились до Берлина. Пожарные призывают горожан не открывать окна. Работу спасателей осложняет местность. Огонь бушует на территории бывшего военного полигона, где до сих пор находятся склады с боеприпасами.

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

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Новости Германии. В Германии горят леса. Огнём охвачено 600 гектаров в районе Бранденбурга, рассказали в программе «Плюс-минус». Всему виной жаркая погода. В...
 
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