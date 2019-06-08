В Симферополе выпал град размером с куриное яйцо

Источник материала: СТВ

Побитые машины и улицы-реки. В Симферополе выпал огромный град, рассказали в программе «Плюс-минус» .

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Последствия стихии здесь запомнят надолго. Льдинки размером с куриное яйцо пробивали окна и в автомобилях и даже в квартирах. А 20-тиминутный дождь подтопил некоторые улицы. Теперь крымчане подсчитывают убытки.



