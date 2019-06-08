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В Симферополе выпал град размером с куриное яйцо

08.06.2019 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Побитые машины и улицы-реки. В Симферополе выпал огромный град, рассказали в программе «Плюс-минус».

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Последствия стихии здесь запомнят надолго. Льдинки размером с куриное яйцо пробивали окна и в автомобилях и даже в квартирах. А 20-тиминутный дождь подтопил некоторые улицы. Теперь крымчане подсчитывают убытки.

В Симферополе выпал град размером с куриное яйцо

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Побитые машины и улицы-реки. В Симферополе выпал огромный град, рассказали в программе «Плюс-минус». До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на...
 
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