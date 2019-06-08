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Стена пыли идёт на город в Техасе. Видеофакт

08.06.2019 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Стена пыли накрыла американский город, рассказали в программе «Плюс-минус». Лаббок буквально скрылся под слоем песка.

Стена пыли идёт на город в Техасе. Видеофакт

Стена пыли идёт на город в Техасе. Видеофакт

Стена пыли идёт на город в Техасе. Видеофакт

Всему виной сильные грозы, которые подняли с земли огромное количество пыли. Постарался и ветер. Порывы достигали 26 метров в секунду. Видимость в отдельных районах была нулевой.

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

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Новости США. Стена пыли накрыла американский город, рассказали в программе «Плюс-минус». Лаббок буквально скрылся под слоем песка.
 
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