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До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

08.06.2019 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О прогнозе погоды на неделю с 10 по 16 мая рассказали в программе «Плюс-минус».

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Щедрое июньское солнце будет заметно прогревать воздух, дневная температура будет достигать +24 +29, а местами, в Брестской и Гомельской областях и вовсе до +30. При этом, с ростом атмосферного давления, осадков, в основном, не ожидается. Лишь на юго-востоке Беларуси местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.

Начиная со вторника, 11 июня, на территорию нашей страны начнётся приток тёплого субтропического воздуха и будет жарко.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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Люди в материале: Ольга Федотова
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Фото. Погода в Бресте с 10 по 16 июня
Витебске с 10 по 16 июня" alt="До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/06/1560086059031434.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 10 по 16 июня
До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гродно с 10 по 16 июня
До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гомеле с 10 по 16 июня
До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Могилёве с 10 по 16 июня
До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Минске с 10 по 16 июня

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. О прогнозе погоды на неделю с 10 по 16 мая рассказали в программе «Плюс-минус».
 
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