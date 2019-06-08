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«Южнокорейцы наказали, а Юра не сумел. Почему должно быть стыдно?» Криушенко - о финтах Нойера

09.06.2019 01:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по футболу потерпела третье поражение подряд на старте отборочной камапании к Евро-2020, на этот раз от Германии. Главный тренер Игорь Криушенко убежден, что его команда именно взяла 0 очков в 3 матчах, и вступился за игрока, которого «отвозил» Мануэль Нойер.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Готовясь к игре, понимали, что нам будет сложно контролировать мяч, — сказал на послематчевой пресс-конференции Игорь Никоалевич. — Понятно, что соперник очень хорошо использует зоны перед линией обороны. И чем она больше, тем легче вскрывается. Постарались минимизировать это пространство. Немного обидно, что первый гол пропустили из-за своей ошибки. А так… придерживались плана. Моменты были у нас. В первом тайме два хороших, во втором — подходы, из которых можно было выжать больше. К сожалению, много сил затратили перемещаясь и обороняясь. Возможно, где-то не хватило в завершающей стадии.

— Почему второй тайм в исполнении белорусов получился хуже первого?

— Меньше получалось контролировать мяч. В первом тайме, да, подходили к штрафной не только за счет длинных передач. Во втором тайме таких моментов стало меньше. В плане организации мы выглядели хуже.

— Одним из самых ярких эпизодов встречи стали финты Нойера против Ковалева у углового флажка. Как думаете, задето ли самолюбие игрока, который претендует на характеристику «техничный»? Может, ему стыдно?

— Стыдно — это про Ковалева? Да нет, игровой момент. Южнокорейцы наказали [Нойера за финты на чемпионате мира 2018 года], а Юра не сумел. Почему должно быть стыдно? Человек до этого пробежал 70 метров и пытался отобрать мяч. Я считаю, что все нормально.

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