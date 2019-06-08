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Белорусский полузащитник Юрий Ковалев: «Хотели показать немцам, кто в доме хозяин»

09.06.2019 01:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболист сборной Беларуси Юрий Ковалев прокомментировал курьезный эпизод со своим участием в матче с Германией и рассказал, что надломило нашу сборную на старте встречи.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вначале поединка мы играли неплохо, а потом сели в оборону — нас заставили сесть в оборону. Хотели с самого начала показать немцам, кто в доме хозяин, но не получилось.

— Первый гол обескуражил?

— Да, после первого пропущенного мяча всегда сложно перестроиться. Это надломило психологически.

— Сборная давно не играла в три центральных. Насколько было непривычно и оправдалась ли эта тактика?

— Непривычно не было, потому что мы наигрывали эту схему. Играли в три центральных, чтобы перекрыть все зоны, не оставить пространства за спиной, ведь команда Германии очень хорошая.

— Был в шоке, когда Нойер тебя отвозил на линии?

— Да. Честно, не ожидал.

— Проигрывать в борьбе Нойеру не стыдно?

—  Конечно, стыдно. Я должен был отбирать мяч.

— По самоотдаче получился один из лучших матчей за сборную. Согласишься?

— Ну да, мы очень серьезно настраивались и хотели победить. Хочется обыгрывать таких грандов, как Германия. Это всегда приятно.

— Чувствуешь ноги после такого тяжелого матча?

— Сейчас нет, но завтра восстановимся. Все должно быть нормально к игре с Северной Ирландией.

 
 
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Футболист сборной Беларуси Юрий Ковалев прокомментировал курьезный эпизод со своим участием в матче с Германией и рассказал, что надломило нашу сборную на старте...
 
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