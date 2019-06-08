Белорусский полузащитник Юрий Ковалев: «Хотели показать немцам, кто в доме хозяин»

Источник материала: Tut.by

Футболист сборной Беларуси Юрий Ковалев прокомментировал курьезный эпизод со своим участием в матче с Германией и рассказал, что надломило нашу сборную на старте встречи.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вначале поединка мы играли неплохо, а потом сели в оборону — нас заставили сесть в оборону. Хотели с самого начала показать немцам, кто в доме хозяин, но не получилось.

— Первый гол обескуражил?

— Да, после первого пропущенного мяча всегда сложно перестроиться. Это надломило психологически.

— Сборная давно не играла в три центральных. Насколько было непривычно и оправдалась ли эта тактика?

— Непривычно не было, потому что мы наигрывали эту схему. Играли в три центральных, чтобы перекрыть все зоны, не оставить пространства за спиной, ведь команда Германии очень хорошая.

— Был в шоке, когда Нойер тебя отвозил на линии?

— Да. Честно, не ожидал.

— Проигрывать в борьбе Нойеру не стыдно?

— Конечно, стыдно. Я должен был отбирать мяч.

— По самоотдаче получился один из лучших матчей за сборную. Согласишься?

— Ну да, мы очень серьезно настраивались и хотели победить. Хочется обыгрывать таких грандов, как Германия. Это всегда приятно.

— Чувствуешь ноги после такого тяжелого матча?

— Сейчас нет, но завтра восстановимся. Все должно быть нормально к игре с Северной Ирландией.