ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голкипер сборной Александр Гутор: «Когда пытался куражиться, как Нойер, получал по шапке»

09.06.2019 00:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор прокомментировал исход матча с Германией и поделился мнением об игре голкипера соперников Мануэля Нойера.


Reuters

— 0:2 с Германией хороший результат для нас?

— В играх с такими командами всегда хочется набирать очки. Так что 0:2 с Германией, конечно, отрицательный результат.

— Почему у нашей сборной хватило сил только на один тайм?

— Ну почему на один? Нас хватило на два тайма. Большую часть игры мы оборонялись, потому что Германия хорошо контролирует мяч. Из-за этого было тяжело.

— Удивило, что на «Борисов-Арене» не было аншлага?

— Атмосфера на стадионе все равно была то, что надо. Болельщики очень здорово поддерживали нашу сборную. Да и из Германии приехало много фанатов.

— Мануэль Нойер по ходу матча часто позволял себе прогулки к центру поля. Это можно расценивать как неуважение и недооценку соперника?

— Нет, я думаю, что это требование тренерского штаба. Когда команда играет с такими сборными, как мы, пытающимися убежать на контратаках, вратарь должен располагаться высоко, чтобы успеть подстраховать защитников. Что он сегодня, кстати, два раза успешно сделал.

— Как оцените эпизод, когда Нойер накрутил Ковалева?

— У Мануэля Нойера эта частенько случается. Он любит покуражиться в таких ситуациях. Я тоже иногда пытался так действовать, но потом получал по шапке от тренеров.

— Кто из немцев сегодня особенно впечатлил?

— Все. Они сильны командной игрой.

— С Нойером обменялись свитерами?

— У меня уже была майка Нойера. Есть ли у него моя? Спросите, если будет проходить.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор прокомментировал исход матча с Германией и поделился мнением об игре голкипера соперников Мануэля Нойера.
 
Новости дня
Новости разные
 
С самоварами и Долиной. Как прошел День России в центре Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика