Голкипер сборной Александр Гутор: «Когда пытался куражиться, как Нойер, получал по шапке»

Источник материала: Tut.by

Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор прокомментировал исход матча с Германией и поделился мнением об игре голкипера соперников Мануэля Нойера.



Reuters

— 0:2 с Германией хороший результат для нас?

— В играх с такими командами всегда хочется набирать очки. Так что 0:2 с Германией, конечно, отрицательный результат.

— Почему у нашей сборной хватило сил только на один тайм?

— Ну почему на один? Нас хватило на два тайма. Большую часть игры мы оборонялись, потому что Германия хорошо контролирует мяч. Из-за этого было тяжело.

— Удивило, что на «Борисов-Арене» не было аншлага?

— Атмосфера на стадионе все равно была то, что надо. Болельщики очень здорово поддерживали нашу сборную. Да и из Германии приехало много фанатов.

— Мануэль Нойер по ходу матча часто позволял себе прогулки к центру поля. Это можно расценивать как неуважение и недооценку соперника?

— Нет, я думаю, что это требование тренерского штаба. Когда команда играет с такими сборными, как мы, пытающимися убежать на контратаках, вратарь должен располагаться высоко, чтобы успеть подстраховать защитников. Что он сегодня, кстати, два раза успешно сделал.

— Как оцените эпизод, когда Нойер накрутил Ковалева?

— У Мануэля Нойера эта частенько случается. Он любит покуражиться в таких ситуациях. Я тоже иногда пытался так действовать, но потом получал по шапке от тренеров.

— Кто из немцев сегодня особенно впечатлил?

— Все. Они сильны командной игрой.

— С Нойером обменялись свитерами?

— У меня уже была майка Нойера. Есть ли у него моя? Спросите, если будет проходить.