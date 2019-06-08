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С самоварами и Долиной. Как прошел День России в центре Минска
Источник материала: Tut.by
В субботу, 8 июня, на двух площадках в самом центре Минска прошел масштабный праздник
По мнению дипломата, «большинство белорусов и россиян сегодня, наверное, сожалеют о распаде великого Советского Союза» и при иных обстоятельствах у этой страны, «наверное, могло бы получиться чуть лучше».
После официальной части в Верхнем городе гости распределились по многочисленным площадкам. Работало 20 интерактивных зон, в том числе детская площадка, «Русь сказочная», «Спортивная площадка», «Город мастеров», «Добро пожаловать!», «Полевая кухня», «Выставка российского автопрома», «Летний кинотеатр», «Эх, прокачу!», «Студия исторического танца», «Культура Россия», «Россия туристическая» и «Краса России».
На большой сцене у Дворца спорта на проспекте Победителей уже в 14.00 развернулся гала-концерт. Среди звезд — Лариса Долина, «Хор Турецкого», оркестр под управлением народного артиста Игоря Бутмана.
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Торжество развернулось сперва в Верхнем городе до 16.00, после чего переместилось на площадку у Дворца спорта, где минчане собрались на большой концерт. Как это было -...
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