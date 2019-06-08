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С самоварами и Долиной. Как прошел День России в центре Минска

09.06.2019 00:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу, 8 июня, на двух площадках в самом центре Минска прошел масштабный праздник День многонациональной России. Торжество развернулось сперва в Верхнем городе, а после 16.00 переместилось на площадку у Дворца спорта, где минчане собрались на большой концерт. Как это было — в фоторепортаже TUT.BY.

Открывал праздник посол в РФ Владимир Семашко, который в приветственной речи заявил, что интеграционный процесс в рамках Союзного государства идет непросто, однако Беларусь и Россия должны выйти на новый этап интеграции.


Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота

По мнению дипломата, «большинство белорусов и россиян сегодня, наверное, сожалеют о распаде великого Советского Союза» и при иных обстоятельствах у этой страны, «наверное, могло бы получиться чуть лучше».


Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и глава белорусских мусульман, муфтий Абу-Бекир Шабанович

После официальной части в Верхнем городе гости распределились по многочисленным площадкам. Работало 20 интерактивных зон, в том числе детская площадка, «Русь сказочная», «Спортивная площадка», «Город мастеров», «Добро пожаловать!», «Полевая кухня», «Выставка российского автопрома», «Летний кинотеатр», «Эх, прокачу!», «Студия исторического танца», «Культура Россия», «Россия туристическая» и «Краса России».






На большой сцене у Дворца спорта на проспекте Победителей уже в 14.00 развернулся гала-концерт. Среди звезд — Лариса Долина, «Хор Турецкого», оркестр под управлением народного артиста Игоря Бутмана.




Министр информации Александр Карлюкевич, Дмитрий Мезенцев, премьер-министр Беларуси Сергей Румас с супругой








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Теги: Минск
 
 
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