|
В Нидерландах в ДТП попал пьяный дальнобойщик. Предположительно - белорус
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе на трассе в Нидерландах пьяный водитель-дальнобойщик снес отбойник и придорожное табло, сообщили AUTO.TUT.BY коллеги, работающие в той же фирме, что и нарушитель.
— О произошедшей аварии мы узнали через канал, в котором общаются все водители. Коллеги сообщили, что водитель был пьяный. Насколько нам известно, он был в первом самостоятельном рейсе. Скорее всего, что это белорус — в нашей фирме большинство водителей из Беларуси, — рассказали водители компании «Дженти».
Как сообщает
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он был задержан и доставлен в полицию. Грузовик был отбуксирован спасательной компанией.
В ДТП никто не пострадал. В результате произошедшего был поврежден топливный бак грузовика из-за чего произошла утечка дизеля.
Получить комментарий у руководства компании пока не удалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он был задержан и доставлен в полицию. Грузовик был отбуксирован спасательной компанией.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)