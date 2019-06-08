В Нидерландах в ДТП попал пьяный дальнобойщик. Предположительно - белорус

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе на трассе в Нидерландах пьяный водитель-дальнобойщик снес отбойник и придорожное табло, сообщили AUTO.TUT.BY коллеги, работающие в той же фирме, что и нарушитель.

— О произошедшей аварии мы узнали через канал, в котором общаются все водители. Коллеги сообщили, что водитель был пьяный. Насколько нам известно, он был в первом самостоятельном рейсе. Скорее всего, что это белорус — в нашей фирме большинство водителей из Беларуси, — рассказали водители компании «Дженти».

Как сообщает ad.nl авария произошла утром 30 мая на скоростной трассе А1 в городе Рейссен. Фура с полуприцепом проехала около 150 метров задевая отбойник, а затем врезалась в информационный щит.

Dronken Rus vernielt vangrail A1: weg deels afgezet tot drie uur vanmiddag https://t.co/c4FUNMDbnL — AD.nl (@ADnl) 30 мая 2019 г.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он был задержан и доставлен в полицию. Грузовик был отбуксирован спасательной компанией.

В ДТП никто не пострадал. В результате произошедшего был поврежден топливный бак грузовика из-за чего произошла утечка дизеля.

Получить комментарий у руководства компании пока не удалось.