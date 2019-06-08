ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бал «Алые паруса» состоялся в Бресте: 678 выпускников и 160 учителей

09.06.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

8 июня 2019 года в Брестском городском парке культуры и отдыха прошел бал выпускников «Алые паруса», в котором приняли участие 678 выпускников, 160 учителей брестских школ и гимназий, родители и гости.

Бал «Алые паруса» состоялся в Бресте: 678 выпускников и 160 учителей

Бал «Алые паруса» состоялся в Бресте: 678 выпускников и 160 учителейВ 18.00 по улице Ленина прошла колонна выпускников Ленинского района. Вместе с молодежью – в строю представители руководства области, города, Ленинского района.

Для настроения – ансамбль мажореток и два духовых оркестра. В руках - белые, красные и зеленые шары.

Красивые прически, стильный макияж. Туфли на высоком каблуке не самые удобные, но выпускной бал и длинное платье обязывают соответствовать. В этом году девушки выбирали цвета «пепел розы», все оттенки красного, синего и зеленого, немного классического черного и белого. Кто-то выбирал удобство и кроссовки под длинное платье, кто-то уверенно чувствовал себя в брючном костюме, наряде в длине миди или даже мини. Демократия в одежде, как признак демократия в жизни.

Выпускники заполнили зал под открытым небом Театра эстрады. Награды – золотые и серебряные медали за отличную учебу – вручали глава администрации Ленинского района г. Бреста Валентин Милошевский, заместитель председателя Брестского облисполкома Григорий Борисюк, заместитель председателя Брестского горисполкома Николай Якубовский, начальник главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета Юрий Просмыцкий.

Бал «Алые паруса» состоялся в Бресте: 678 выпускников и 160 учителей

Школьники, которые активно участвовали в жизни города получили подарки – традиционные мягкие игрушки – от начальника управления по образованию администрации Ленинского района г. Бреста Татьяны Савич генерального директора ОАО «Полесьежилстрой» Анатолия Петринича.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  8 июня 2019 года в Брестском городском парке культуры и отдыха прошел бал выпускников «Алые паруса», в котором приняли участие 678 выпускников, 160 учителей брестских...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Южнокорейцы наказали, а Юра не сумел. Почему должно быть стыдно?» Криушенко - о финтах Нойера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика