Бал «Алые паруса» состоялся в Бресте: 678 выпускников и 160 учителей

Источник материала: Виртуальный Брест

8 июня 2019 года в Брестском городском парке культуры и отдыха прошел бал выпускников «Алые паруса», в котором приняли участие 678 выпускников, 160 учителей брестских школ и гимназий, родители и гости.





В 18.00 по улице Ленина прошла колонна выпускников Ленинского района. Вместе с молодежью – в строю представители руководства области, города, Ленинского района.

Для настроения – ансамбль мажореток и два духовых оркестра. В руках - белые, красные и зеленые шары.

Красивые прически, стильный макияж. Туфли на высоком каблуке не самые удобные, но выпускной бал и длинное платье обязывают соответствовать. В этом году девушки выбирали цвета «пепел розы», все оттенки красного, синего и зеленого, немного классического черного и белого. Кто-то выбирал удобство и кроссовки под длинное платье, кто-то уверенно чувствовал себя в брючном костюме, наряде в длине миди или даже мини. Демократия в одежде, как признак демократия в жизни.

Выпускники заполнили зал под открытым небом Театра эстрады. Награды – золотые и серебряные медали за отличную учебу – вручали глава администрации Ленинского района г. Бреста Валентин Милошевский, заместитель председателя Брестского облисполкома Григорий Борисюк, заместитель председателя Брестского горисполкома Николай Якубовский, начальник главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета Юрий Просмыцкий.





Школьники, которые активно участвовали в жизни города получили подарки – традиционные мягкие игрушки – от начальника управления по образованию администрации Ленинского района г. Бреста Татьяны Савич генерального директора ОАО «Полесьежилстрой» Анатолия Петринича.