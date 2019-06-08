|
На Брестчине провели сельские игры. Кто стал победителем?
09.06.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Больше 600 человек участвовали в финальных соревнованиях областных сельских спортивных игр.
Автор фото: Брестский обком профсоюза работников АПК
На два дня столицей спортивных баталий предприятий и организаций агропромышленного комплекса стала Береза. Здесь собрались представители организаций аграрного сектора, а на второй день – перерабатывающей промышленности и строительной сферы АПК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше 600 человек участвовали в финальных соревнованиях областных сельских спортивных игр. Автор фото: Брестский обком профсоюза работников АПК На два дня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)