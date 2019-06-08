На Брестчине провели сельские игры. Кто стал победителем?

Источник материала: Виртуальный Брест

Больше 600 человек участвовали в финальных соревнованиях областных сельских спортивных игр.





Автор фото: Брестский обком профсоюза работников АПК

На два дня столицей спортивных баталий предприятий и организаций агропромышленного комплекса стала Береза. Здесь собрались представители организаций аграрного сектора, а на второй день – перерабатывающей промышленности и строительной сферы АПК.



Традицию сельских игр возродили в прошлом году в Томашовке. Их организовали профсоюз АПК и облисполком. Областному этапу предшествовали состязания первичных профсоюзных организаций трудовых коллективов и районных профорганизаций. В финале соревнования прошли по десяти видам спорта.







Призерами среди районов стали Жабинковский, Ивановский и Березовский, среди предприятий перерабатывающей промышленности – «Брестский мясокомбинат», «Брестмясомолпром» и «Савушкин продукт».



По результатам соревнований в Березе сформируют сборную области, которая представит Брестчину в финале VIII Республиканской спартакиады работников АПК в конце июня в Пинске. Проведение финала на Брестчине – результат победы команды нашего региона в прошлогодней спартакиаде.