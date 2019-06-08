«Битва пирогов» прошла во второй раз в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционное благотворительное мероприятие уже второй год подряд проводится в кафе «Mario». Организаторами мероприятия выступил проект «Активное родительство», направленный на укрепление семейных ценностей. Все участники битвы участвовали в благотворительном взносе: каждый старался чем-то помочь. А собранные средства пойдут на реабилитацию Ульяны Комаровой (ДЦП: двойная гемиплегическая форма 3 степени. тяжести) и помощь проекту Baby Room.





В этом году в «Семейной битве пирогов» приняли участи 12 семей, которые представили свои кондитерские изделия. Первой частью программы стал конкурс домашней выпечки. Обязательное условие – участие всех членов семьи в приготовлении пирога. Победителей выбирали в нескольких номинациях: «Самый красивый пирог», «Самый вкусный пирог», «Самый полезный пирог» и «Самая активная семья».

Затем началась открытая программа. Участникам битвы были представлены мастер-классы, крио-шоу, рисование на песке и шоу мыльных пузырей. Также развлекали деток и подростки из молодежных объединений Y-teens Club и YMCA Брест. Работало несколько фотозон и фотографы. Одним из самых приятных бонусов мероприятия стала дегустация семейных лакомств.







































































