Источник материала: Виртуальный Брест

Кобринский мост получился - конфетка. Мы даже готовы терпеть вынужденные ремонты , и даже иногда постоять в пробках, с ностальгией вспоминая те времена, когда на проезд путепровода требовалось потратить массу времени и нервов. Хорошо, что теперь всё хорошо.





Однако, есть и вопрос(ы)... Если с непростой задачей по ПДД уже разобрались - поставили соответствующие знаки приоритета...





задачку с перекрёстком под путепроводом уже разрулили





..., то другие проблемы как-то не радуют. Прежде всего это полоса для общественного транспорта . Нет, дело нужное, спору нет, но какой в ней смысл на этом участке, где ни до, ни после - и близко нет отдельной полосы и не будет никогда? А вот проблем она добавляет. Смотрите...

Представим на секундочку ситуацию, при которой средняя полоса занята транспортными средствами - идут плотным потоком, бампер к бамперу. Из кармана со стороны ул. Малой выруливает автомобиль, и он не может двигаться прямо, по полосе для транспортных средств общественного пользования. Это нарушение ПДД . Но и перестроиться он не может - ну не пускают, а наглости не хватает. Останавливаться на мостах и путепроводах запрещено. Итак, как правильно поступить в данной ситуации (вопрос знатокам)?





Особенно плохо обстоит дело в случае со стороны Сикорского - там идёт поток транспорта из кармана Московской, и необщественному надо перестроиться на свою полосу, а она занята (чисто теоретически - к примеру, на крайней левой идёт плановый ремонт, или произошло ДТП). Тормозить? Так сзади мчится троллейбус, или того хуже - маршрутка.

Кстати, о маршрутках. Хоть кто-нибудь, научите половину водителей ездить по этой полосе, раз уж её нарисовали. Нет же, полное игнорирование, пока делался фоторепортаж, только один водитель 35-ки проехал как надо, остальные - кто как.





Идём дальше, это ведь не всё. А как вам на спуске из крайней правой направление движения по полосам - только направо? Это что, получается общественному транспорту надо перестроиться в среднюю полосу? А смысл? Понятно, что дальше это придётся так и так делать, но всё равно как-то неразумно, да и не перестраивается там никто, все пилят прямо.





Водителям, к слову - тоже замечание. Даже без всякого объяснения должно быть понятно, что правая полоса для каких-то особенных дел, раз она отделена сплошной линией и на ней написаны какие-то непонятные буковки "А".