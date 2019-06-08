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Какие "косяки" мы заметили на новом Кобринском мосту и вот что теперь со всем этим делать?
09.06.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Кобринский мост получился - конфетка. Мы даже готовы терпеть
Однако, есть и вопрос(ы)... Если
задачку с перекрёстком под путепроводом уже разрулили
..., то другие проблемы как-то не радуют. Прежде всего это полоса
Представим на секундочку ситуацию, при которой средняя полоса занята транспортными средствами - идут плотным потоком, бампер к бамперу. Из кармана со стороны ул. Малой выруливает автомобиль, и он не может двигаться прямо, по полосе для транспортных средств общественного пользования. Это нарушение
Особенно плохо обстоит дело в случае со стороны Сикорского - там идёт поток транспорта из кармана Московской, и необщественному надо перестроиться на свою полосу, а она занята (чисто теоретически - к примеру, на крайней левой идёт плановый ремонт, или произошло ДТП). Тормозить? Так сзади мчится троллейбус, или того хуже - маршрутка.
Кстати, о маршрутках. Хоть кто-нибудь, научите половину водителей ездить по этой полосе, раз уж её нарисовали. Нет же, полное игнорирование, пока делался фоторепортаж, только один водитель 35-ки проехал как надо, остальные - кто как.
Идём дальше, это ведь не всё. А как вам на спуске из крайней правой направление движения по полосам - только направо? Это что, получается общественному транспорту надо перестроиться в среднюю полосу? А смысл? Понятно, что дальше это придётся так и так делать, но всё равно как-то неразумно, да и не перестраивается там никто, все пилят прямо.
Водителям, к слову - тоже замечание. Даже без всякого объяснения должно быть понятно, что правая полоса для каких-то особенных дел, раз она отделена сплошной линией и на ней написаны какие-то непонятные буковки "А".
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Кобринский мост получился - конфетка. Мы даже готовы терпеть вынужденные ремонты, и даже иногда постоять в пробках, с ностальгией вспоминая те времена, когда на...
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