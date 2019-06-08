ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие "косяки" мы заметили на новом Кобринском мосту и вот что теперь со всем этим делать?

09.06.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Кобринский мост получился - конфетка. Мы даже готовы терпеть вынужденные ремонты, и даже иногда постоять в пробках, с ностальгией вспоминая те времена, когда на проезд путепровода требовалось потратить массу времени и нервов. Хорошо, что теперь всё хорошо.

Какие "косяки" мы заметили на новом Кобринском мосту и вот что теперь со всем этим делать?

Однако, есть и вопрос(ы)... Если с непростой задачей по ПДД уже разобрались - поставили соответствующие знаки приоритета...

Какие "косяки" мы заметили на новом Кобринском мосту и вот что теперь со всем этим делать?

задачку с перекрёстком под путепроводом уже разрулили

Какие "косяки" мы заметили на новом Кобринском мосту и вот что теперь со всем этим делать?

..., то другие проблемы как-то не радуют. Прежде всего это полоса для общественного транспорта. Нет, дело нужное, спору нет, но какой в ней смысл на этом участке, где ни до, ни после - и близко нет отдельной полосы и не будет никогда? А вот проблем она добавляет. Смотрите...

Представим на секундочку ситуацию, при которой средняя полоса занята транспортными средствами - идут плотным потоком, бампер к бамперу. Из кармана со стороны ул. Малой выруливает автомобиль, и он не может двигаться прямо, по полосе для транспортных средств общественного пользования. Это нарушение ПДД. Но и перестроиться он не может - ну не пускают, а наглости не хватает. Останавливаться на мостах и путепроводах запрещено. Итак, как правильно поступить в данной ситуации (вопрос знатокам)?

Какие "косяки" мы заметили на новом Кобринском мосту и вот что теперь со всем этим делать?

Особенно плохо обстоит дело в случае со стороны Сикорского - там идёт поток транспорта из кармана Московской, и необщественному надо перестроиться на свою полосу, а она занята (чисто теоретически - к примеру, на крайней левой идёт плановый ремонт, или произошло ДТП). Тормозить? Так сзади мчится троллейбус, или того хуже - маршрутка.

Кстати, о маршрутках. Хоть кто-нибудь, научите половину водителей ездить по этой полосе, раз уж её нарисовали. Нет же, полное игнорирование, пока делался фоторепортаж, только один водитель 35-ки проехал как надо, остальные - кто как.

Какие "косяки" мы заметили на новом Кобринском мосту и вот что теперь со всем этим делать?

Идём дальше, это ведь не всё. А как вам на спуске из крайней правой направление движения по полосам - только направо? Это что, получается общественному транспорту надо перестроиться в среднюю полосу? А смысл? Понятно, что дальше это придётся так и так делать, но всё равно как-то неразумно, да и не перестраивается там никто, все пилят прямо.

Какие "косяки" мы заметили на новом Кобринском мосту и вот что теперь со всем этим делать?

Водителям, к слову - тоже замечание. Даже без всякого объяснения должно быть понятно, что правая полоса для каких-то особенных дел, раз она отделена сплошной линией и на ней написаны какие-то непонятные буковки "А".

 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Кобринский мост получился - конфетка. Мы даже готовы терпеть вынужденные ремонты, и даже иногда постоять в пробках, с ностальгией вспоминая те времена, когда на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Южнокорейцы наказали, а Юра не сумел. Почему должно быть стыдно?» Криушенко - о финтах Нойера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика