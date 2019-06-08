Источник материала: Soligorsk News



«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

На базе санатория «Березка» состоялась спортивно-развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей. Маленькие солигорчане преодолевали спортивную полосу препятствий «Готовимся к олимпийским играм!».

В забеге приняли участие 4 категории: 3-5 лет, 6-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет. Несмотря на довольно жаркую погоду, в Спарте зарегистрировалось более 300 детей. Каждый ребенок на финише получил памятную медаль, магнит и бутылочку воды. Также для детей были организованы разные забавы — в том числе шоу мыльных пузырей.













Мероприятие получилось интересным и насыщенным. Героев праздника поддерживали родители, друзья, отдыхающие. Соревнования были разделены на несколько забегов. И ребята успешно справлялись с поставленными задачами.













По словам организаторов, такого количества юных спортсменов они не ожидали. Но рады, что маленькие жители шахтерской столицы любят спорт и подвижные игры, а родители поддерживают своих любимых спортсменов в начинаниях.

































Погода располагала приятному времяпрепровождению на свежем воздухе. А гармоничная атмосфера, царящая на базе санатория «Березка», помогла интересно и с пользой провести время всей семьей, чтобы этот праздник запомнился надолго.

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