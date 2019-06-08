ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.

09.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


2 июня 2019 0:43 2613

«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

На базе санатория «Березка» состоялась спортивно-развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей. Маленькие солигорчане преодолевали спортивную полосу препятствий «Готовимся к олимпийским играм!».

«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.

В забеге приняли участие 4 категории: 3-5 лет, 6-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет. Несмотря на довольно жаркую погоду, в Спарте зарегистрировалось более 300 детей. Каждый ребенок на финише получил памятную медаль, магнит и бутылочку воды. Также для детей были организованы разные забавы — в том числе шоу мыльных пузырей.

«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.
«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.
«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.

Мероприятие получилось интересным и насыщенным. Героев праздника поддерживали родители, друзья, отдыхающие. Соревнования были разделены на несколько забегов. И ребята успешно справлялись с поставленными задачами.

«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.
«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.
«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.

По словам организаторов, такого количества юных спортсменов они не ожидали. Но рады, что маленькие жители шахтерской столицы любят спорт и подвижные игры, а родители поддерживают своих любимых спортсменов в начинаниях.

«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.
«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.
«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.
«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.
«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.
«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.
«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.
«Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты детей. ФОТОФАКТ.

Погода располагала приятному времяпрепровождению на свежем воздухе. А гармоничная атмосфера, царящая на базе санатория «Березка», помогла интересно и с пользой провести время всей семьей, чтобы этот праздник запомнился надолго.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 июня 2019 0:43 2613 «Спарта» для малышей прошла в Солигорске в День защиты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие "косяки" мы заметили на новом Кобринском мосту и вот что теперь со всем этим делать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика