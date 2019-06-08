Источник материала: Soligorsk News



Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Автор: Эдуард Кидяев.

Первый летний день маленькие солигорчане отметили весело и интересно! Начались праздничные мероприятия в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» с парада детских колясок, организованного Солигорской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин».

Четыре семьи проявили креатив и оригинально украсили первые транспортные средства своих чад. За что и были награждены ценными подарками от организации. А после – отправились к ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района», где развернулся большой праздник для самых маленьких.









Конкурс детских рисунков, концертно-развлекательная программа, в рамках которой состоялось награждение юных победителей различных конкурсов.





































Завершилась концертно-развлекательная программа масштабным флешмобом от учащихся солигорских школ. Долгожданным событием стал запуск «фонтанов» и пенное шоу от Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Также на мероприятии работали интерактивные тематические площадки, фотозоны, проходили творческие мастер-классы, различные акции.













А в парке «Четырех стихий» состоялась программа «Дети – цветы жизни». Маленькие солигорчане смогли проявить себя в спорте: детская танцевальная аэробика, мастер-класс по бальным танцам, игры, конкурсы, розыгрыши подарков. Не обошлось и без флешмоба от фитнес-клуба Lady’s Fit. Настроение малышам и их родителям создавал забавный аниматор.









Также культурно-развлекательная программа прошла на площадке возле «Терема». Веселые аниматоры развлекали детей, многих привлекло мыльное шоу, аквагрим.

Атмосфера детской радости царила повсюду — народу на праздник пришло необычайно много! Родители приводили детей самых разных возрастов, но всем им было чем занять себя.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».