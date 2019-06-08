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Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
09.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
1 июня 2019 22:01 5643
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый летний день маленькие солигорчане отметили весело и интересно! Начались праздничные мероприятия в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» с парада детских колясок, организованного Солигорской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин».
Четыре семьи проявили креатив и оригинально украсили первые транспортные средства своих чад. За что и были награждены ценными подарками от организации. А после – отправились к ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района», где развернулся большой праздник для самых маленьких.
Конкурс детских рисунков, концертно-развлекательная программа, в рамках которой состоялось награждение юных победителей различных конкурсов.
Завершилась концертно-развлекательная программа масштабным флешмобом от учащихся солигорских школ. Долгожданным событием стал запуск «фонтанов» и пенное шоу от Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.
Также на мероприятии работали интерактивные тематические площадки, фотозоны, проходили творческие мастер-классы, различные акции.
А в парке «Четырех стихий» состоялась программа «Дети – цветы жизни». Маленькие солигорчане смогли проявить себя в спорте: детская танцевальная аэробика, мастер-класс по бальным танцам, игры, конкурсы, розыгрыши подарков. Не обошлось и без флешмоба от фитнес-клуба Lady’s Fit. Настроение малышам и их родителям создавал забавный аниматор.
Также культурно-развлекательная программа прошла на площадке возле «Терема». Веселые аниматоры развлекали детей, многих привлекло мыльное шоу, аквагрим.
Атмосфера детской радости царила повсюду — народу на праздник пришло необычайно много! Родители приводили детей самых разных возрастов, но всем им было чем занять себя.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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1 июня 2019 22:01 5643 Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ...
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