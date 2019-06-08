ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

09.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


1 июня 2019 22:01 5643

Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Эдуард Кидяев.

Первый летний день маленькие солигорчане отметили весело и интересно! Начались праздничные мероприятия в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» с парада детских колясок, организованного Солигорской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин».

Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Четыре семьи проявили креатив и оригинально украсили первые транспортные средства своих чад. За что и были награждены ценными подарками от организации. А после – отправились к ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района», где развернулся большой праздник для самых маленьких.

Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Конкурс детских рисунков, концертно-развлекательная программа, в рамках которой состоялось награждение юных победителей различных конкурсов.

Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Завершилась концертно-развлекательная программа масштабным флешмобом от учащихся солигорских школ. Долгожданным событием стал запуск «фонтанов» и пенное шоу от Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Также на мероприятии работали интерактивные тематические площадки, фотозоны, проходили творческие мастер-классы, различные акции.

Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

А в парке «Четырех стихий» состоялась программа «Дети – цветы жизни». Маленькие солигорчане смогли проявить себя в спорте: детская танцевальная аэробика, мастер-класс по бальным танцам, игры, конкурсы, розыгрыши подарков. Не обошлось и без флешмоба от фитнес-клуба Lady’s Fit. Настроение малышам и их родителям создавал забавный аниматор.

Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Также культурно-развлекательная программа прошла на площадке возле «Терема». Веселые аниматоры развлекали детей, многих привлекло мыльное шоу, аквагрим.

Атмосфера детской радости царила повсюду — народу на праздник пришло необычайно много! Родители приводили детей самых разных возрастов, но всем им было чем занять себя.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 июня 2019 22:01 5643 Встречаем лето! День защиты детей в Солигорске. ЯРКИЙ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие "косяки" мы заметили на новом Кобринском мосту и вот что теперь со всем этим делать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика