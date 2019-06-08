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Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

09.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 845

 

Сегодня в Горках прошел школьный выпускной — более двухсот одиннадцатиклассников получили аттестаты об общем среднем образовании. Смотрите наш фоторепортаж с большого праздника.

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 74
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  Сегодня в Горках прошел школьный выпускной — более двухсот одиннадцатиклассников получили аттестаты об общем среднем образовании. Смотрите наш фоторепортаж с...
 
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