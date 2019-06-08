|
Выпускной в Горках — Огромный фоторепортаж
09.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в Горках прошел школьный выпускной — более двухсот одиннадцатиклассников получили аттестаты об общем среднем образовании. Смотрите наш фоторепортаж с большого праздника.
Фото Михаила Левцова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Горках прошел школьный выпускной — более двухсот одиннадцатиклассников получили аттестаты об общем среднем образовании. Смотрите наш фоторепортаж с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)