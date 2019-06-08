Избирательный участок по выборам президента Казахстана откроется в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

Избирательный участок по выборам президента Казахстана будет работать 9 июня в посольстве этой страны в Минске, сообщили в казахстанской дипломатической миссии. Участок будет открыт с 7 утра до 8 вечера по белорусскому времени.

В списки для голосования внесено около 300 казахстанских граждан, пишет БЕЛТА . Это проживающие в Беларуси, а также те, кто находится здесь на учебе, в командировке или еще по каким-либо делам. При этом в посольстве отметили, что списки постоянно обновляются, и число предполагаемых голосующих увеличивается.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня. Предыдущие президентские выборы в Казахстане проходили в апреле 2015 года, тогда победу одержал Нурсултан Назарбаев, который был избран на пятилетний срок. 19 марта 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию.

С 20 марта действующим президентом Казахстана, согласно Конституции, стал председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. По Конституции он должен был быть главой страны до окончания выборного срока первого президента Нурсултана Назарбаева. Очередные выборы президента Казахстана должны были пройти в апреле 2020 года.

Вместе с тем в апреле в своем телеобращении к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов, которые должны состояться 9 июня 2019 года. По его словам, это необходимо для снятия любой неопределенности.

За высший государственный пост борются семь кандидатов.