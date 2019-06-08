6-7 июня в Минске на легкоатлетическом стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки проходили соревнования на призы РЦОП.

В беге на 800 метров у женщин первое место заняла представительница Гродненской области Наталья Полонникова с результатом 2:10,62.

Второй стала наша землячка Полина Киберева, которая два круга на стадионе преодолела за 2:11,12. Поздравляем Полину и ее тренера Наталью Духнову!

Замкнула тройку лучших Ангелина Равич из Брестской области, которая сумела зафиксировать 2:12,01.

Волковычанка Полина Киберева серебряный призер республиканского легкоатлетического турнира

Волковычанка Полина Киберева серебряный призер республиканского легкоатлетического турнира

Волковычанка Полина Киберева серебряный призер республиканского легкоатлетического турнира

Волковычанка Полина Киберева серебряный призер республиканского легкоатлетического турнира

Волковычанка Полина Киберева серебряный призер республиканского легкоатлетического турнира

Фото bfla.eu

 

 

 

 

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