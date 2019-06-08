Волковычанка Полина Киберева серебряный призер республиканского легкоатлетического турнира

Источник материала: Новости Волковыска

6-7 июня в Минске на легкоатлетическом стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки проходили соревнования на призы РЦОП.

В беге на 800 метров у женщин первое место заняла представительница Гродненской области Наталья Полонникова с результатом 2:10,62.

Второй стала наша землячка Полина Киберева, которая два круга на стадионе преодолела за 2:11,12. Поздравляем Полину и ее тренера Наталью Духнову!

Замкнула тройку лучших Ангелина Равич из Брестской области, которая сумела зафиксировать 2:12,01.













Фото bfla.eu

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