|
Сборная Беларуси проиграла команде Германии в отборочном матче ЧЕ-2020
Источник материала: Интерфакс
Сборная Беларуси в отборочном матче ЧЕ-2020 проиграла команде Германии, потерпев третье поражение. Счет 0:2.
Матч состоялся на "Борисов Арене".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси в отборочном матче ЧЕ-2020 проиграла команде Германии, потерпев третье поражение. Счет 0:2. Матч состоялся на "Борисов Арене".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)