ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Беларуси проиграла команде Германии в отборочном матче ЧЕ-2020

09.06.2019 00:13 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Сборная Беларуси в отборочном матче ЧЕ-2020 проиграла команде Германии, потерпев третье поражение. Счет 0:2.

Матч состоялся на "Борисов Арене".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси в отборочном матче ЧЕ-2020 проиграла команде Германии, потерпев третье поражение. Счет 0:2. Матч состоялся на "Борисов Арене".
 
Новости дня
Новости разные
 
В Нидерландах в ДТП попал пьяный дальнобойщик. Предположительно - белорус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика