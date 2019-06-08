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«Минск и минчане» за 08.06.2019
Александр Лукашенко, посещая НПЗ «Нафтан»: «Нет экономики – нет государства»
Праздничный концерт СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»
«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области
Фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» праходзіць у Паставах: фотафакт
Міхаіл Фінберг: Мы выхавалі людзей, якія зрабілі новую беларускую песню
«Их история – история всей великой войны»: мемориал братьям Лизюковым откроют в Гомеле в День Независимости
Под «Алым парусом мечты»: лучшие ученики Минского района отпраздновали выпускной в Боровлянах
«Мы упорно ищем этого победителя»: организаторы лотереи разыскивают счастливчика, выигравшего 4 млн
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