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Как Александр Медведь тушил олимпийский факел в ведре с водой: «Всунул, вода выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон»

09.06.2019 00:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 1980 году на фирменном поезде «Белоруссия» в Минск прибыли гимнастка Ольга Корбут, а вместе с ней – олимпийский огонь, рассказали в фильме «Тайны Беларуси»

 Как Александр Медведь тушил олимпийский факел в ведре с водой: «Всунул, вода выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон»

Столица БССР встретила его праздничным митингом на Центральной площади. По устланному цветами проспекту Ленина легендарный факел пронесли легкоатлетка Мария Иткина, футболист «Динамо» Виктор Янушевский, учёный Владимир Лабунов и другие знаменитости.

Как Александр Медведь тушил олимпийский факел в ведре с водой: «Всунул, вода выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон»

На стадионе «Динамо» эстафету феерично завершил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Медведь.

Минску с погодой в тот день не повезло. Факелоносцев на проспекте Ленина накрыл проливной дождь!

Как Александр Медведь тушил олимпийский факел в ведре с водой: «Всунул, вода выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон»

Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион:
Под впечатлением. Когда я появился на стадионе, весь стадион встал приветствовать. Это была большая радость и большой праздник.

Чтобы огонь не погас, олимпийский факел зарядили ракетным топливом. И потушить его было целым испытанием!

Как Александр Медведь тушил олимпийский факел в ведре с водой: «Всунул, вода выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон»

Александр Медведь:
Когда я подсоединил, загорелся факел – он горит, и таким пламенем! И, по неопытности, поставили просто ведро, чтобы я мог потушить. Когда я в ведро всунул этот факел, вода вся выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон.

Как Медведь и Чергинец в 1980 году олимпийский факел крали

Люди в материале: Александр Медведь
 
Теги: Минск
 
 
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В 1980 году на фирменном поезде «Белоруссия» в Минск прибыли гимнастка Ольга Корбут, а вместе с ней – олимпийский огонь, рассказали в фильме «Тайны Беларуси».    ...
 
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