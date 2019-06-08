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Как Александр Медведь тушил олимпийский факел в ведре с водой: «Всунул, вода выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон»
Источник материала: СТВ
В 1980 году на фирменном поезде «Белоруссия» в Минск прибыли гимнастка Ольга Корбут, а вместе с ней – олимпийский огонь, рассказали в фильме
Столица БССР встретила его праздничным митингом на Центральной площади. По устланному цветами проспекту Ленина легендарный факел пронесли легкоатлетка Мария Иткина, футболист «Динамо» Виктор Янушевский, учёный Владимир Лабунов и другие знаменитости.
На стадионе «Динамо» эстафету феерично завершил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Медведь.
Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион:
Александр Медведь:
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Как Александр Медведь тушил олимпийский факел в ведре с водой: «Всунул, вода выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон»
В 1980 году на фирменном поезде «Белоруссия» в Минск прибыли гимнастка Ольга Корбут, а вместе с ней – олимпийский огонь, рассказали в фильме «Тайны Беларуси». ...
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